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Секреты удобных прогулок с несколькими собаками

2:03
Зоосфера » Собаки

Прогулки с собакой требуют не только любви и заботы, но и значительного запаса терпения. А если вы планируете выгуливать сразу двух или больше питомцев, это задание становится настоящим испытанием. Но не спешите переживать — с правильным подходом всё окажется намного проще.

Ездовые собаки
Фото: freepik.com by vwalakte is licensed under Free More info
Ездовые собаки

Как обеспечить безопасные прогулки с несколькими собаками

Если вы хотите комфортно и безопасно выгуливать нескольких питомцев одновременно, важно учитывать несколько нюансов. Первое, с чего стоит начать, — обучение. Привить навыки спокойного поведения на улице гораздо проще, если тренироваться с каждой собакой по отдельности. Это создаст прочный фундамент для будущих совместных прогулок.

Не менее важно правильно подобрать снаряжение. Обычные поводки или специальные двойные модели — выбор за вами, но каждая из них имеет свои особенности.

Двойной поводок: свобода и удобство

Для тех, кто ценит комфорт, двойной поводок может стать настоящим спасением. Он позволяет управлять двумя собаками одновременно, держа его всего одной рукой. Обратите внимание на модели со скользящими пряжками на обоих концах — это поможет регулировать длину в зависимости от размера питомцев.

Важно помнить: этот вариант подходит для спокойных и воспитанных собак. Первое время им потребуется адаптироваться к новому снаряжению, поэтому запастись терпением точно не помешает.

Классические поводки: проверенный вариант

Если ваши питомцы предпочитают индивидуальный подход, классические поводки могут стать отличным выбором. Для удобства держите по одному поводку в каждой руке. Чтобы избежать путаницы, немного выдвиньте вперёд руку с той собакой, которая идет первой.

Если ваши любимцы склонны тянуть за поводок, присмотритесь к моделям с эластичными концами. Они смягчат рывки и сделают прогулки более комфортными для всех участников.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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