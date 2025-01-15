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Как приучить кошку к прогулкам? Правила, которые помогут вашему питомцу подружиться с улицей

1:25
Зоосфера

Нужно ли выгуливать кошек

Будет ли питомец выходить на прогулки — решать хозяину. Однозначного ответа на вопрос, стоит ли выгуливать кошку, нет. В общем, выводить домашнюю кошку на улицу можно в любое время года. Прогулки позволяют разнообразить досуг, укрепить здоровье, повысить жизненный тонус, улучшить физическую форму. С другой стороны, это может быть опасно для здоровья кошек.

Бенгальская кошка
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бенгальская кошка

Как начать выгуливать кошку

Вам необязательно выгуливать свою кошку. Тем не менее, если у вас есть такая возможность, а кошка проявляет интерес к окружающему миру, то можно отправляться на прогулку.

Сделайте своему питомцу соответствующие прививки. Начинать ходить на улицу сразу нельзя — иммунитет должен быть выработан. Носите котенка на руках. Питомец должен привыкнуть к шуму, новым запахам и ощущениям.

Приучайте питомца к улице постепенно. Первая прогулка не должна быть долгой, и желательно провести ее в тихом, уединенном месте. Важно держать кошку на руках. Раз за разом время прогулки увеличивается.

Когда питомец почувствует себя более уверенно, его можно опустить на землю. Выход на улицу стимулирует все органы чувств и может доставить большое удовольствие кошкам, которые чувствуют себя взаперти в помещении.

 

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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