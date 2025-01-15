Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Добавьте эти ингредиенты в кофе, и вы будете в восторге от его вкуса
Ошибка путешественников: игнорирование этих советов может стоить здоровья
Как избежать проблем с двигателем из-за плохого топлива
Породы собак, идеально уживающиеся с кошками
Почему успешные люди могут страдать от тревожности
Три сумки которые возглавят модные хит-парады в 2025 году
Зарплаты в Омске почти сравнялись с северными: люди больше не уезжают на вахту
Луны в далекой галактике: как обнаружение экзолун меняет космическую астрономию
Как вернуть блеск стеклянным крышкам за пару минут

Почему собака бегает кругами перед сном? Специалисты раскрыли настоящую причину

1:03
Зоосфера

Почему собаки бегают по кругу

Собаки иногда бегают перед сном, перед походом в туалет, а иногда просто для развлечения, чтобы выплеснуть лишнюю энергию.

Корги
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Корги

Кроме того, крутиться перед сном — это инстинкт гнездования, унаследованный собаками. Предки домашних собак в естественных условиях были вынуждены обустраивать себе безопасное и комфортное место для сна, вроде гнезд из веток и листьев.

Хотя такое поведение может показаться странным, оно совершенно нормально и коренится как в наследственных привычках собак, так и в их естественных инстинктах. 

Желание бегать по кругу возникает в результате нарастающего волнения или снятия напряжения. Таким образом, животное выплескивает свое напряжение и эмоции.

Однако в других случаях вращение может сигнализировать о чем-то более тревожном, например, о деменции или ОКР. Если вы заметили какие-либо изменения в поведении вашего питомца, это повод обратиться к ветеринару.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Повышение пенсий с 1 февраля: что известно сейчас?
Правда ТВ
Повышение пенсий с 1 февраля: что известно сейчас? Аудио 
У Земли появилась вторая Луна: удивительное открытие астрономов
Наука и техника
У Земли появилась вторая Луна: удивительное открытие астрономов Аудио 
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине
Недвижимость
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине Аудио 
Популярное
Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью

Михаил Ефремов долго добивался любви Евгении Добровольской и буквально настоял на заключении брака.

Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине
Ефремов рассказал об отношениях с Добровольской: история любви, брака и их непростых характеров
Певец Шура дал пикантный совет певцу Шаману
США резко обрывают академические связи с Китаем Игорь Буккер В Турции оценили последствия возможного теракта на газопроводе Турецкий поток Любовь Степушова Мы гибнем за металл, зато США в мире правят бал Сергей Лебедев
У Земли появилась вторая Луна: удивительное открытие астрономов
Зрители Netflix не могут оторваться от просмотра нового захватывающего сериала
Удобрения для фикуса: что добавить в воду для роста листьев
Удобрения для фикуса: что добавить в воду для роста листьев
Последние материалы
Добавьте эти ингредиенты в кофе, и вы будете в восторге от его вкуса
Ошибка путешественников: игнорирование этих советов может стоить здоровья
Как избежать проблем с двигателем из-за плохого топлива
Породы собак, идеально уживающиеся с кошками
Почему собака бегает кругами перед сном? Специалисты раскрыли настоящую причину
Почему успешные люди могут страдать от тревожности
Три сумки которые возглавят модные хит-парады в 2025 году
Зарплаты в Омске почти сравнялись с северными: люди больше не уезжают на вахту
Луны в далекой галактике: как обнаружение экзолун меняет космическую астрономию
Как вернуть блеск стеклянным крышкам за пару минут
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.