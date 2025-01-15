Почему собака бегает кругами перед сном? Специалисты раскрыли настоящую причину

Собаки иногда бегают перед сном, перед походом в туалет, а иногда просто для развлечения, чтобы выплеснуть лишнюю энергию.
Кроме того, крутиться перед сном — это инстинкт гнездования, унаследованный собаками. Предки домашних собак в естественных условиях были вынуждены обустраивать себе безопасное и комфортное место для сна, вроде гнезд из веток и листьев.
Хотя такое поведение может показаться странным, оно совершенно нормально и коренится как в наследственных привычках собак, так и в их естественных инстинктах.
Желание бегать по кругу возникает в результате нарастающего волнения или снятия напряжения. Таким образом, животное выплескивает свое напряжение и эмоции.
Однако в других случаях вращение может сигнализировать о чем-то более тревожном, например, о деменции или ОКР. Если вы заметили какие-либо изменения в поведении вашего питомца, это повод обратиться к ветеринару.
Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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