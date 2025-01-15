Лизательный коврик для собак и кошек: секрет спокойствия и гигиены

1:26 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Лизательный коврик становится всё популярнее среди владельцев собак и кошек. На первый взгляд он выглядит простым, но способен выполнять множество полезных функций для вашего питомца.

Фото: Wikipedia by Martin Bahmann, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ абиссинская кошка

Зачем нужен лизательный коврик

Этот аксессуар помогает успокоить животное и делает его расслабленным. Коврик отвлекает и развлекает собаку или кошку, а также замедляет процесс приёма пищи. Помимо этого, лизание способствует очищению зубов, десен и языка питомца, что положительно сказывается на его здоровье.

Как выбрать и использовать лизательный коврик

При покупке обратите внимание на размер коврика, чтобы он соответствовал размеру вашего питомца. Подготовьте мягкий корм или лакомство — равномерно распределите его по поверхности коврика. В качестве начинки подойдут влажный корм, паштет, мусс, фруктовое или овощное пюре, бульон или мальт-паста.

Далее поместите коврик с угощением в холодильник или морозильную камеру до застывания. Это сделает процесс лизания ещё интереснее и полезнее для питомца.

Когда лакомство затвердеет, достаньте коврик. Его можно прикрепить к устойчивой поверхности или оставить на полу рядом с питомцем. Теперь ваш любимец сможет наслаждаться вкусным и полезным развлечением.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

