Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В первом полугодии цены на аренду жилья в России могут стабилизироваться
Первый сейсмический щит: Новосибирские учёные научились предупреждать землетрясения
Чай перед сном, который помогает победить ночную тревожность
Пшённая каша, которая не горчит: лайфхак для любой хозяйки
Новый роскошный автомобиль от китайского концерна GWM удивит самоуверенностью, мотором с наддувом и ценой
Формат работы будущего — удалёнка прочно вошла в жизнь россиян
Почему летнее топливо зимой опасно для двигателя
Лучшая альтернатива соли для рыбных блюд
Этот простой продукт облегчит симптомы менопаузы: вкусно и полезно

Самые ласковые кошки: идеальные питомцы для вашей семьи

2:17
Зоосфера

Хотите добавить в дом пушистого и дружелюбного питомца? Выбор правильной породы кошки играет ключевую роль, особенно если в семье есть дети или другие животные. Некоторые кошки по своему характеру более склонны к ласке и общению, что делает их идеальными спутниками для любой семьи.

Кот
Фото: commons.wikimedia.org by Asilverstein, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кот

Рэгдолл: настоящий мурлыкающий друг

Рэгдоллы получили своё название из-за удивительной способности расслабляться в руках хозяина, напоминая мягкую тряпичную куклу. Эти кошки выделяются своей длинной шерстью и оригинальным окрасом. По характеру они невероятно спокойны, ласковы и терпимы. Рэгдоллы любят бегать за владельцем по дому, ласкаться и постоянно искать физический контакт, что делает их похожими на собак в своем поведении.

Сиамская кошка: общительный и умный компаньон

Сиамские кошки известны своей общительностью и способностью "разговаривать" со своими хозяевами. Они предпочитают находиться рядом с людьми и быстро привязываются к одному избранному человеку. Эти кошки отличаются высоким интеллектом, любопытством и способностью быстро обучаться, что делает их отличными питомцами для активных семей.

Бирманская кошка: спокойствие и гармония

Бирманские кошки отличаются своим спокойным и ласковым нравом. Они прекрасно ладят с детьми и другими домашними животными, не проявляют агрессии и умеют спокойно реагировать на шалости малышей. В случае конфликта бирманцы предпочитают спрятаться в укромном месте и дождаться, пока ситуация уляжется, что делает их идеальными для семей с маленькими детьми.

Шотландская вислоухая кошка: преданность и дружелюбие

Шотландские вислоухие кошки известны своей преданностью и добротой по отношению ко всем членам семьи, включая детей. Они не выносят одиночества и любят находиться в компании других питомцев. Однако, если вы ищете кошку, которая будет постоянно обниматься с вами, возможно, стоит обратить внимание на другую породу, так как шотландские вислоухие кошки не отличаются такой потребностью в физическом контакте.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью
Шоу-бизнес
Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью Аудио 
Россияне стали массово отказываться от поездок в Дубай по одной причине
Туризм
Россияне стали массово отказываться от поездок в Дубай по одной причине Аудио 
Певец Шура дал пикантный совет певцу Шаману
Шоу-бизнес
Певец Шура дал пикантный совет певцу Шаману Аудио 
Популярное
Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью

Михаил Ефремов долго добивался любви Евгении Добровольской и буквально настоял на заключении брака.

Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине
Ефремов рассказал об отношениях с Добровольской: история любви, брака и их непростых характеров
Певец Шура дал пикантный совет певцу Шаману
США резко обрывают академические связи с Китаем Игорь Буккер В Турции оценили последствия возможного теракта на газопроводе Турецкий поток Любовь Степушова Мы гибнем за металл, зато США в мире правят бал Сергей Лебедев
У Земли появилась вторая Луна: удивительное открытие астрономов
Зрители Netflix не могут оторваться от просмотра нового захватывающего сериала
Россияне стали массово отказываться от поездок в Дубай по одной причине
Россияне стали массово отказываться от поездок в Дубай по одной причине
Последние материалы
В первом полугодии цены на аренду жилья в России могут стабилизироваться
Первый сейсмический щит: Новосибирские учёные научились предупреждать землетрясения
Чай перед сном, который помогает победить ночную тревожность
Пшённая каша, которая не горчит: лайфхак для любой хозяйки
Новый роскошный автомобиль от китайского концерна GWM удивит самоуверенностью, мотором с наддувом и ценой
Формат работы будущего — удалёнка прочно вошла в жизнь россиян
Самые ласковые кошки: идеальные питомцы для вашей семьи
Почему летнее топливо зимой опасно для двигателя
Лучшая альтернатива соли для рыбных блюд
Этот простой продукт облегчит симптомы менопаузы: вкусно и полезно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.