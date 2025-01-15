Чудо-миниатюра: чихуахуа Перл — самая маленькая собака планеты

1:49 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вы когда-нибудь задумывались, насколько крошечными могут быть собачки? Недавно Книга рекордов Гиннесса подтвердила, что чихуахуа по кличке Перл — самая маленькая собака в мире. Эта двухлетняя красавица из США поражает всех своими миниатюрными размерами.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Йоркширский терьер

Перл настолько мала, что её рост составляет всего 9,14 см, а длина достигает 12,7 см. Вес рекордсменки — всего 553 грамма, что можно сравнить с лёгкой пушинкой. Стоит отметить, что при рождении Перл весила менее 100 граммов, так что её рост и вес стали настоящим чудом эволюции.

Такие размеры делают её меньше многих обыденных предметов: палочки от эскимо, пульта от телевизора и даже долларовой банкноты. Интересно представить, что владельцы Перл вполне могут взять её с собой в карман на прогулку!

На просторах интернета Перл выглядит очаровательно в роскошных нарядах и украшениях. Владельцы, безусловно, радуются своей малышке, ведь, несмотря на крошечные размеры, она излучает любовь и преданность. Размер действительно не имеет значения, когда речь идёт о взаимных чувствах между человеком и животным.

Особым фактом является то, что Перл — родственница предыдущей рекордсменки Чудо-Милли, которая, к сожалению, ушла из жизни в 2020 году. Чудо-Милли была чуть выше: её рост составлял 9,65 см. Таким образом, чихуахуа остаётся фаворитом среди самых маленьких собак, продолжая удивлять мир своими размерами и очарованием.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

