Как часто нужно мыть собаку шампунем? Вот как правильно поступать

1:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Как часто нужно купать собаку с шампунем

Купать собаку нужно не чаще одного раза в месяц, если речь идет о водной процедуре с использованием шампуня.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина кормит мопса маффином

Для купания обязательно используйте только специальное средство для собак. Это сохранит кожу вашего питомца здоровой. Ветеринары рекомендуют купать бесшерстных собак каждую неделю. Длинношерстных и кудрявых собак следует купать каждый месяц, в то время как короткошерстных собак следует купать с шампунем раз в квартал или полгода.

Как правильно купать собаку

Для начала нужно хорошенько намочить шерсть собаки теплой водой. При этом важно избегать попадания в голову, чтобы вода не попала в глаза и уши животного. Нанесите шампунь, предназначенный специально для собак, и начните мыть шерсть, массируя кожу. Смойте теплой водой, стараясь тщательно удалить все остатки продукта.

Здоровая собака должна иметь чистую, вычесанную шерсть, короткие когти и чистые уши.

Уточнения

Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос.

