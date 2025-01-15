Как часто нужно мыть собаку шампунем? Вот как правильно поступать

Купать собаку нужно не чаще одного раза в месяц, если речь идет о водной процедуре с использованием шампуня.
Для купания обязательно используйте только специальное средство для собак. Это сохранит кожу вашего питомца здоровой. Ветеринары рекомендуют купать бесшерстных собак каждую неделю. Длинношерстных и кудрявых собак следует купать каждый месяц, в то время как короткошерстных собак следует купать с шампунем раз в квартал или полгода.
Для начала нужно хорошенько намочить шерсть собаки теплой водой. При этом важно избегать попадания в голову, чтобы вода не попала в глаза и уши животного. Нанесите шампунь, предназначенный специально для собак, и начните мыть шерсть, массируя кожу. Смойте теплой водой, стараясь тщательно удалить все остатки продукта.
Здоровая собака должна иметь чистую, вычесанную шерсть, короткие когти и чистые уши.
Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос.
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