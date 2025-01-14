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Кого лучше завести — кота или кошку? Плюсы и минусы обоих полов

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Зоосфера

Кого лучше завести

Многие считают, что лучше иметь кошку, а не кота. Такой выбор обычно обусловлен тем, что кошка не метит, не издает характерного запаха и не нуждается в свободном разгуле.

Много котят
Фото: freepik.com by freepic.diller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Много котят

Несмотря на то, что проблема меток у котов решается кастрацией питомца и животное быстро адаптируется к жизни в замкнутом пространстве, иногда секрет продолжает вырабатываться надпочечниками, и неприятный запах сохраняется.

Поэтому большинство людей считают, что самым оптимальным домашним питомцем является кошка, стерилизованная в раннем возрасте, до наступления половой зрелости.

Кроме того, кошки, как правило, более ласковые и спокойные, чем коты. При правильном уходе ваша кошка проживет более долгую и здоровую жизнь.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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