Кого лучше завести — кота или кошку? Плюсы и минусы обоих полов

0:49 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кого лучше завести

Многие считают, что лучше иметь кошку, а не кота. Такой выбор обычно обусловлен тем, что кошка не метит, не издает характерного запаха и не нуждается в свободном разгуле.

Фото: freepik.com by freepic.diller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Много котят

Несмотря на то, что проблема меток у котов решается кастрацией питомца и животное быстро адаптируется к жизни в замкнутом пространстве, иногда секрет продолжает вырабатываться надпочечниками, и неприятный запах сохраняется.

Поэтому большинство людей считают, что самым оптимальным домашним питомцем является кошка, стерилизованная в раннем возрасте, до наступления половой зрелости.

Кроме того, кошки, как правило, более ласковые и спокойные, чем коты. При правильном уходе ваша кошка проживет более долгую и здоровую жизнь.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».



