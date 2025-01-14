Кого лучше завести — кота или кошку? Плюсы и минусы обоих полов

Многие считают, что лучше иметь кошку, а не кота. Такой выбор обычно обусловлен тем, что кошка не метит, не издает характерного запаха и не нуждается в свободном разгуле.
Несмотря на то, что проблема меток у котов решается кастрацией питомца и животное быстро адаптируется к жизни в замкнутом пространстве, иногда секрет продолжает вырабатываться надпочечниками, и неприятный запах сохраняется.
Поэтому большинство людей считают, что самым оптимальным домашним питомцем является кошка, стерилизованная в раннем возрасте, до наступления половой зрелости.
Кроме того, кошки, как правило, более ласковые и спокойные, чем коты. При правильном уходе ваша кошка проживет более долгую и здоровую жизнь.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
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