Почему кошки могут втягивать когти, а собаки — нет?

1:42 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Когда приближается собака, это можно услышать — она клацает когтями по полу. А вот приближение кошки заметить гораздо сложнее. У потенциальной жертвы есть шанс убежать от собаки, но избежать кошачьих когтей намного сложнее — эти хищники нападают совершенно бесшумно. Не зря говорят, что у людей с лёгкой поступью кошачья походка.

Фото: openverse.org by Fabian, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Когти кошки

Всё дело в том, что кошки умеют прятать когти, а собаки нет. Так за какие же заслуги кошкам досталась такая суперспособность? Это легко объясняется: они используют когти по-разному.

Когти — это мощное оружие, используемое кошачьими для нападения. Передние предназначены для захвата и удержания жертвы сразу после прыжка, а задние — для того, чтобы вспороть ей живот.

Эти острые "ножи" должны всегда оставаться в боевой готовности. В процессе эволюции кошки научились прятать когти, чтобы они не стачивались о землю.

Собакам такие сабли не нужны. Они действуют сообща: преследуют более крупных животных, изматывают их, загоняя на большие расстояния, и валят всей стаей. Во время охоты когти собак обеспечивают им сцепление с поверхностью и помогают маневрировать. А в остальное время они используют их для рытья ям, закапывания запасов и других подобных действий.

Исключение среди кошачьих — гепард. Этот рекордсмен по скорости, как и псовые не умеет втягивать когти. Но у этой дикой кошки и телосложение собачье, и болеет она собачьими болезнями, так что её классификация — большой вопрос.

Уточнения

Когти — роговое образование кожного происхождения на концевой фаланге пальца у наземных позвоночных: большинства пресмыкающихся, всех птиц, многих млекопитающих и некоторых земноводных.

