Уникальные зубы помогают дельфинам слышать под водой

1:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Недавние исследования, посвященные дельфинам, выявили удивительные аспекты их зубов, способных выполнять более широкие функции, чем просто жевание.

Фото: Wikimedia Commons by CCPapa is licensed under Public domain дельфин

Например, у бутылконосых дельфинов число зубов может достигать 240, что значительно превышает количество зубов у человека. Японская исследовательская группа провела анализ тканей, окружающих зубы дельфинов, и обнаружила, что альвеолярная кость имеет более губчатую структуру, а сами зубы расположены достаточно свободно. Это может указывать на возможность сенсорных функций, включая способность к слуховому восприятию.

У дельфинов также имеются уникальные особенности связок: нервные волокна, проникающие в губчатую кость, повышают чувствительность. Это позволяет им более эффективно воспринимать изменения в окружающей среде, аналогично тому, как кошки чувствуют его с помощью своих вибрисс.

Также стоит отметить, что дельфины обладают "седьмым чувством", позволяющим им улавливать электрические токи, что значительно усложняет и обогащает их восприятие мира.

Уточнения

Дельфи́ны — водные млекопитающие инфраотряда китообразных, принадлежащие либо к семейству дельфиновых (Delphinidae) — морские, либо к нетаксономической группе речных дельфинов — пресноводные. Питаются мелкой рыбой.



