Как успокоить агрессивную кошку

1:54 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

К сожалению, иногда самые ласковые и спокойные кошки могут внезапно стать агрессивными и даже представлять опасность для своих хозяев. Если ваш питомец злится на вас и даже готов напасть, не паникуйте. Существуют эффективные способы, которые помогут вам успокоить животное или хотя бы уменьшить его агрессию.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hannibal_Poenaru_-_Nasty_cat_!_(by-sa).jpg by Hannibal Poenaru Кошки выражаются по-разному

1. Создайте безопасное пространство

Убедитесь, что у кошки есть собственное укромное место, где она может чувствовать себя в безопасности и уединиться. Это поможет ей снизить уровень стресса и расслабиться.

2. Избегайте прямого контакта

Не пытайтесь гладить или брать в руки животное, пока оно в ярости. Это чревато серьёзными ранами. Кошачьи укусы и царапины очень болезненны и долго заживают. Дайте питомцу возможность успокоиться и не приближайтесь к нему, пока он не станет более расслабленным.

3. Используйте успокаивающие средства

Существуют специальные спреи и диффузоры с феромонами, которые могут снизить уровень стресса у кошки. Примените их, если это возможно.

4. Предложите игрушку

Игра — это отличный способ помочь кошке выплеснуть свою энергию. Предложите ей любимую игрушку, чтобы она могла развлечься и забыть о своих переживаниях.

5. Избегайте ситуаций, которые вызывают агрессию

Обратите внимание на то, что может спровоцировать агрессию у вашей кошки, и старайтесь избегать этих ситуаций. Это поможет вам предотвратить новые вспышки агрессии.

Если же агрессия не уменьшается или даже усиливается, рекомендуется обратиться к специалисту по поведению животных. Он сможет провести диагностику и дать вам рекомендации по коррекции поведения вашей кошки.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



