Как питомцы реагируют на поведение чужих людей в отношении их хозяев

2:39 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Как ведут себя кошки и собаки, когда их хозяин с кем-то ругается

Могут ли наши питомцы поддержать нас в конфликтных ситуациях с другими людьми? Этот вопрос задали себе учёные из Киотского университета и Японского общества содействия науке, проведя два исследования, чтобы понять, как кошки и собаки реагируют на поведение посторонних, когда речь идёт о их владельцах.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Сердитая кошка

Эксперименты с кошками и собаками

Два эксперимента, проведённые с разницей в 7 лет, использовали одни и те же методы для изучения поведения домашних животных. Основной целью было выяснить, насколько сильно кошки и собаки привязаны к своим владельцам и как реагируют на отношения людей к ним.

Результаты для кошек

В исследовании с участием 36 домашних кошек, питомцы должны были наблюдать за тремя людьми: их владельцем, который боролся с крышкой контейнера, и двумя незнакомцами, сидящими рядом. Один из незнакомцев помогал владельцу, а второй молча сидел. После этого оба незнакомца предлагали кошке еду. Удивительно, но результаты показали, что кошки одинаково близки как к тем, кто помогал их хозяевам, так и к тем, кто не вмешивался или даже вступал в конфликт.

Этот эксперимент показал, что кошки, по сути, не обращают внимание на поведение других людей в отношении их владельцев, что подтверждает их репутацию индивидуалистов.

Реакция собак

Для собак ситуация обстояла иначе. Когда проводился аналогичный эксперимент, собаки чаще избегали людей, которые отказались помочь их владельцам. Это может говорить о том, что собаки способны интерпретировать поведение людей с морально-этической точки зрения и чувствуют, когда кто-то ведёт себя нечестно или неприлично.

Разница в поведении

Как отмечает исследователь Хитоми Чиджива, собаки внимательнее следили за действиями хозяев, в то время как кошкам было сложнее оставаться на месте. Это поведение связано с различиями в их предках и условиях, в которых они стали домашними животными. Кошки, будучи более независимыми, не так заинтересованы в социальных взаимодействиях, как собаки, которые исторически были более социальными животными.

Заключение

Результаты исследований показывают, что кошки и собаки по-разному воспринимают социальное поведение людей. Для собак важно, как относятся к их хозяевам, в то время как кошки остаются равнодушными к действиям окружающих.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



