Исследование показало, что собаки перенимают стресс хозяина

Учёные из Университета Квинс в Белфасте (Северная Ирландия) провели исследование, в рамках которого они измеряли сердечные ритмы у собак и их владельцев во время визита в ветеринарную клинику. В результате эксперимента было обнаружено, что животные способны улавливать эмоции своих хозяев и соответствующим образом на них реагировать.
Авторы исследования рекомендуют ветеринарным врачам уделять внимание не только состоянию животных, но и психологическому комфорту их владельцев. Об этом сообщает ветеринарный портал Animals Health, ссылаясь на результаты данного исследования.
В эксперименте приняли участие 28 владельцев собак. На людей и животных были надеты специальные устройства, которые фиксировали сердечные ритмы. Чтобы создать у владельцев стресс, им предложили выполнить два задания: решить арифметическую задачу и сделать устную презентацию. После этого им показали пятиминутное видео с медитативной музыкой, чтобы помочь расслабиться.
В течение всего эксперимента учёные измеряли частоту сердечных сокращений как у владельцев, так и у их питомцев. Результаты исследования продемонстрировали наличие эмоциональной связи между хозяином и животным. Когда частота сердечных сокращений владельца увеличивалась или уменьшалась, то же самое происходило и с его собакой.
"Если ветеринары помогают владельцам чувствовать себя спокойнее во время визита в клинику, то они также могут оказать помощь и их питомцам", — заключили авторы исследования.
По мнению учёных, такой подход не только снижает стресс у владельцев и их собак во время посещения ветеринарной клиники, но и способствует повышению точности диагностики.
Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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