Когда животным делают пластические операции: случай из практики

В Тушинскую ветеринарную клинику обратилась владелица бульдога по кличке Маруся с крупной опухолью на голени своей восьмилетней собаки. По словам хозяйки, новообразование появилось всего за два месяца и достигло размера пяти сантиметров.
Ветеринарный врач Ирина Сергеевна Чеснокова успешно удалила опухоль, но из-за её размера пришлось прибегнуть к пластике кожи. Для закрытия раны был использован аксиальный лоскут, когда хирург переносит участок из донорской области, где кожи в избытке, в область, где её не хватает.
Через месяц донорский лоскут полностью прижился, и лапа собаки выглядит отлично. Однако, поскольку гистологическое исследование подтвердило диагноз низкодифференцированной мастоцитомы, Марусе рекомендуется пройти послеоперационную химиотерапию.
Пласти́ческая хирурги́я — это раздел хирургии, занимающийся оперативными вмешательствами, направленными на устранение деформаций и дефектов какого-либо органа, ткани или поверхности человеческого тела.
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