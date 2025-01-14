Когда животным делают пластические операции: случай из практики

0:55 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В Тушинскую ветеринарную клинику обратилась владелица бульдога по кличке Маруся с крупной опухолью на голени своей восьмилетней собаки. По словам хозяйки, новообразование появилось всего за два месяца и достигло размера пяти сантиметров.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Французский бульдог

Ветеринарный врач Ирина Сергеевна Чеснокова успешно удалила опухоль, но из-за её размера пришлось прибегнуть к пластике кожи. Для закрытия раны был использован аксиальный лоскут, когда хирург переносит участок из донорской области, где кожи в избытке, в область, где её не хватает.

Через месяц донорский лоскут полностью прижился, и лапа собаки выглядит отлично. Однако, поскольку гистологическое исследование подтвердило диагноз низкодифференцированной мастоцитомы, Марусе рекомендуется пройти послеоперационную химиотерапию.

Уточнения

Пласти́ческая хирурги́я — это раздел хирургии, занимающийся оперативными вмешательствами, направленными на устранение деформаций и дефектов какого-либо органа, ткани или поверхности человеческого тела.



