Питание на пенсии: особенности рациона пожилых питомце

1:11 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

С возрастом у животных происходят изменения в работе пищеварительной системы. Кислотность желудочного сока снижается, аппетит ухудшается, а процесс переваривания пищи становится более длительным из-за снижения тонуса мышц кишечника.

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Как же скорректировать питание, чтобы оно соответствовало потребностям возрастных животных?

В составе как натурального, так и промышленного корма следует уменьшить количество злаков. Например, для пожилых собак оптимальным считается соотношение "мясо — крупы — овощи" в пропорции 50% — 20% — 30%.

Какие продукты следует исключить из рациона пожилых животных? — Еда со стола человека (хотя её нельзя давать питомцам в любом возрасте).

— Морская рыба (избыток магния и фосфора может негативно сказаться на работе почек).

— Жирные сорта мяса (если ваш питомец предпочитает натуральную пищу, то мясо лучше давать ему в варёном виде).

— Коровье молоко (большинство взрослых животных не усваивают его).

— Мучные изделия (они могут вызвать повышенное газообразование и расстройство кишечника).

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



