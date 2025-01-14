Как защитить животных в холодный период

1:36 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Зима — это период, когда наши четвероногие друзья сталкиваются с множеством трудностей из-за холода и других неблагоприятных условий. Нужно помочь им преодолеть этот сложный этап.

Фото: commons.wikimedia.org by AlixSaz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Стерилизованная бездомная собака

— Организуйте тёплое уютное место в доме для вашего питомца. Убедитесь, что у него есть мягкая лежанка для сна. Это поможет ему чувствовать себя комфортно и защищённо.

— Не забывайте о прогулках! Особенно это касается собак. Однако в особенно холодные дни старайтесь ограничивать время пребывания на улице. Если ваш питомец чувствителен к холоду, подберите для него специальную одежду.

— Проверяйте лапы после каждой прогулки и очищайте их от снега и соли. Скопление снега и льда между подушечками лап может вызывать дискомфорт, а иногда привести к травмам и воспалению.

— Обеспечьте полноценное питание и доступ к свежей воде для вашего питомца. В зимний период потребность в энергии может возрастать, поэтому важно, чтобы он получал все необходимые питательные вещества.

— Не оставляйте питомцев без присмотра на улице, особенно в местах с сильными морозами. Не допускайте контакта с токсичными веществами, такими как антифриз и реагенты для посыпки дорожек.

— Создайте укрытие для уличных животных или тех, кто проводит там много времени. Это может быть простой домик, будка или просто защищённое отснега и ветра место в вашем дворе, где они смогут укрыться от непогоды.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



