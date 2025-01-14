Чем кормить хаски: простые правила для здоровья питомца

2:32 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Когда вы впервые забираете щенка от заводчика, обязательно уточните, чем его кормили с рождения. Соблюдение привычного рациона поможет малышу быстрее адаптироваться к новому дому и сохранить здоровье.

Фото: commons.wikimedia.org by Irbis1983, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Хаски

Хаски — порода, которая выглядит внушительно, но потребляет меньше пищи, чем можно подумать. Их предки привыкли получать минимум еды, выполняя тяжёлую работу в упряжке, что сформировало особый обмен веществ. Для этой породы идеально подходит жирное мясо, которое они отлично усваивают.

Основные принципы кормления

Рацион хаски должен на 70% состоять из мяса. Если вы решили кормить питомца натуральными продуктами, позаботьтесь о сбалансированности питания и корректируйте рацион в зависимости от возраста собаки. Наиболее предпочтительные виды мяса — говядина и баранина. Также подойдут телятина, крольчатина, конина, курица и субпродукты, но последние лучше давать отварными. Мясо перед подачей следует обдавать кипятком и нарезать кусочками среднего размера — измельчение в мясорубке может навредить пищеварению хаски.

Что ещё включить в рацион

Щенкам до шести месяцев рекомендуется давать только высококачественную говядину. Также важно включить в рацион морскую рыбу без костей — лучше использовать филе. Ежедневное меню питомца должно содержать 20-30% овощей и фруктов. Варёные овощи, такие как капуста, тыква, кабачки или фасоль, идеально подойдут. Сырые огурцы и помидоры тоже можно предлагать.

Чтобы питание было разнообразным, добавляйте в рацион каши: гречневую, рисовую или пшённую. Из молочных продуктов полезны нежирный творог, молоко и йогурт. Кефир рекомендуется давать утром вместо одного из кормлений. Яйца можно предлагать раз в неделю, сырыми или варёными.

Дополнительные рекомендации

Не забывайте о витаминах и специальных добавках, которые поддержат здоровье вашего питомца. Если вы предпочитаете готовый корм, выбирайте качественные варианты, подходящие для возраста собаки. Заказать их можно в интернет-магазинах, например, на myzoomag. com.ua.

Хорошо сбалансированный рацион — залог здоровья, энергии и радости вашего хаски.

Уточнения

Сибирский хаски — заводская специализированная порода собак, выведенная чукчами северо-восточной части Сибири и зарегистрированная американскими кинологами в 1930-х годах как ездовая собака, полученная от аборигенных собак Дальнего Востока России, в основном из Анадыря, Колымы, Камчатки у местных оседлых приморских племён — юкагиров, кереков, азиатских эскимосов и приморских чукчей — анкальын (приморские, поморы — от анкы (море)).

