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Чем грозит дефицит витаминов у попугаев: важные советы владельцам

3:19
Зоосфера » Птицы

Попугаи — одни из самых популярных пернатых питомцев. При правильном уходе они радуют владельцев своей активностью и долголетием. Одним из ключевых факторов здоровья попугая является сбалансированное питание, которое должно включать витамины и минералы. Именно эти элементы восполняют недостаток полезных веществ, особенно в условиях домашних условий, где рацион птицы отличается от природного.

Волнистый попугай
Фото: Wikipedia by Josh Berglund, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Волнистый попугай

Почему это важно

В природе попугаи самостоятельно находят всё необходимое для здоровья: травы, молодые листья, фрукты. Дома же многие владельцы не всегда учитывают особенности питания птицы. Особенно заметна нехватка витаминов в осенне-зимний период, что можно исправить с помощью специализированных подкормок.

Чем грозит дефицит витаминов и минералов

Недостаток полезных веществ отражается как на поведении, так и на состоянии здоровья попугая:

  • Снижение активности: птица становится малоподвижной, редко выходит из клетки.
  • Плохой аппетит: птица может отказываться от привычной пищи.
  • Ослабление иммунитета: это увеличивает риск заболеваний.
  • Появление наростов: они могут образовываться на клюве и лапах.

Какие витамины особенно важны

  • Витамин A: улучшает зрение, поддерживает работу органов пищеварения и репродуктивную функцию. Недостаток вызывает слабость, ухудшение оперения и коготков.
  • Витамин D: необходим для развития костной ткани и двигательных функций. Его нехватка приводит к деформации костей и размягчению клюва.
  • Витамин E: поддерживает репродуктивную систему. Его дефицит делает попугая вялым, снижает яйценоскость и ухудшает состояние оперения.
  • Витамин K: участвует в кроветворении. Нехватка вызывает слабость, потерю аппетита и склонность к кровотечениям.
  • Витамины группы B: улучшают иммунитет, поддерживают работу нервной системы. Дефицит приводит к анемии, судорогам и дерматитам.

Когда витамины противопоказаны

Подкармливать попугая витаминами следует с осторожностью. В некоторых случаях это может навредить:

  • При сахарном диабете, болезнях печени или поджелудочной железы
  • Во время первой линьки
  • При гипервитаминозе
  • В период лечения иммуномодуляторами
  • Перед началом использования подкормок всегда консультируйтесь с орнитологом

Натуральные источники полезных веществ:

  • Фрукты: яблоки, груши, бананы.
  • Овощи: морковь, брокколи, шпинат.
  • Орехи и семена: грецкие орехи, фундук, семечки.
  • Пророщенное зерно и яичная скорлупа.

Как давать добавки

Витамины и минералы добавляют в питьевую воду или корм, строго соблюдая инструкцию. Профилактический курс обычно длится около двух недель, после чего необходим перерыв. Не переусердствуйте — избыток полезных веществ может нанести вред.

Регулярное наблюдение за состоянием питомца и консультации с ветеринаром помогут поддерживать здоровье попугая в оптимальном состоянии.

Уточнения

Попугаеобра́зные (лат. Psittaciformes) — отряд птиц из инфракласса новонёбных. 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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