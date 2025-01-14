Зерновая смесь и секреты питания крыс: что важно знать

Декоративные крысы — необычные и умные питомцы, требующие особого подхода к питанию. Чтобы грызун радовал хозяев здоровьем и прожил долгую жизнь, важно обеспечить его сбалансированным рационом. О том, как правильно кормить крыс, какие продукты выбрать и чего избегать, читайте в нашей статье.
Сколько раз в день кормить крысу?
Рекомендуется кормить декоративных крыс дважды в сутки: утром и вечером. Беременным самкам требуется до 4-5 кормлений в день. Поскольку грызуны активны ночью, вечерняя порция должна быть больше утренней.
Средняя суточная норма пищи для взрослой крысы составляет около 30 г. Также в клетке всегда должны быть свежая вода и сухой корм — крысы интуитивно знают меру и не переедают.
Зерновая смесь — основа рациона.
Она должна быть свежей и содержать такие злаки, как:
Помимо зерновых, рацион крысы должен включать:
Крысы дамбо отличаются нежной пищеварительной системой, поэтому их питание требует особого внимания. Основу рациона составляют зерновые культуры, которые можно дополнять:
Для профилактики заболеваний ЖКТ питомцам дают витамины и рыбий жир.
Простой рецепт зерновой смеси:
Смешайте ингредиенты и храните смесь в сухом месте. Можно добавлять конопляные семена, арахис, банановые чипсы и другие полезные компоненты.
Некоторые продукты категорически запрещены для декоративных крыс:
Такие продукты могут вызывать у грызунов аллергии, расстройства ЖКТ и другие заболевания.
Декоративные крысы — удивительные питомцы, которым важно организовать правильное питание. Сбалансированный рацион, свежие продукты и забота о деталях помогут вашим любимцам оставаться здоровыми и активными.
Кры́сы (лат. Rattus) — род грызунов семейства мышиных, включающий не менее 64 видов.
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