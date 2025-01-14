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Зерновая смесь и секреты питания крыс: что важно знать

3:15
Зоосфера » Грызуны

Декоративные крысы — необычные и умные питомцы, требующие особого подхода к питанию. Чтобы грызун радовал хозяев здоровьем и прожил долгую жизнь, важно обеспечить его сбалансированным рационом. О том, как правильно кормить крыс, какие продукты выбрать и чего избегать, читайте в нашей статье.

Крыса
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cricetomys_gambianus_Gambian_giant_Rat-1914404.jpg by Karsten Paulick from Pixabay
Крыса


Сколько раз в день кормить крысу?
Рекомендуется кормить декоративных крыс дважды в сутки: утром и вечером. Беременным самкам требуется до 4-5 кормлений в день. Поскольку грызуны активны ночью, вечерняя порция должна быть больше утренней.

Средняя суточная норма пищи для взрослой крысы составляет около 30 г. Также в клетке всегда должны быть свежая вода и сухой корм — крысы интуитивно знают меру и не переедают.

Основы правильного питания

Зерновая смесь — основа рациона.
Она должна быть свежей и содержать такие злаки, как:

  • овес
  • пшеница
  • просо
  • кукуруза
  • канареечник
  • гречиха
  • ячмень

Помимо зерновых, рацион крысы должен включать:

  • Овощи, фрукты и зелень (20% от рациона),
  • Белковую пищу (10%): яйца, мясо, морепродукты,
  • Лакомства и кисломолочные продукты (10%).
  • Пример рациона: 60% зерновой смеси, 20% овощей и фруктов, 10% белковых продуктов, 10% лакомств.

Чем кормить крыс дамбо

Крысы дамбо отличаются нежной пищеварительной системой, поэтому их питание требует особого внимания. Основу рациона составляют зерновые культуры, которые можно дополнять:

  • семенами льна, тыквы, подсолнечника
  • отварными овощами и фруктами
  • несоленым орехами, сухофруктами, зерновыми палочками

Для профилактики заболеваний ЖКТ питомцам дают витамины и рыбий жир.

Рецепты домашнего корма

Простой рецепт зерновой смеси:

  • 1 стакан пшеницы, ячменя, овса
  • 0,5 стакана проса
  • 2-3 ст. л. семян подсолнечника
  • 0,5 стакана кукурузы
  • 1 стакан геркулеса, рисовых или пшеничных хлопьев

Смешайте ингредиенты и храните смесь в сухом месте. Можно добавлять конопляные семена, арахис, банановые чипсы и другие полезные компоненты.

Что нельзя давать крысам

Некоторые продукты категорически запрещены для декоративных крыс:

  • жирное мясо, бекон, копченая рыба
  • выпечка, свежий хлеб
  • грибы, картофель, бобовые
  • редис, репа, свекла
  • цитрусовые, виноград, груши, ананасы
  • орехи с токсинами (например, миндаль)
  • чипсы, сухарики с солью и специями

Такие продукты могут вызывать у грызунов аллергии, расстройства ЖКТ и другие заболевания.

Декоративные крысы — удивительные питомцы, которым важно организовать правильное питание. Сбалансированный рацион, свежие продукты и забота о деталях помогут вашим любимцам оставаться здоровыми и активными.

Уточнения

Кры́сы (лат. Rattus) — род грызунов семейства мышиных, включающий не менее 64 видов.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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