Зерновая смесь и секреты питания крыс: что важно знать

3:15 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Грызуны

Декоративные крысы — необычные и умные питомцы, требующие особого подхода к питанию. Чтобы грызун радовал хозяев здоровьем и прожил долгую жизнь, важно обеспечить его сбалансированным рационом. О том, как правильно кормить крыс, какие продукты выбрать и чего избегать, читайте в нашей статье.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cricetomys_gambianus_Gambian_giant_Rat-1914404.jpg by Karsten Paulick from Pixabay Крыса



Сколько раз в день кормить крысу?

Рекомендуется кормить декоративных крыс дважды в сутки: утром и вечером. Беременным самкам требуется до 4-5 кормлений в день. Поскольку грызуны активны ночью, вечерняя порция должна быть больше утренней.

Средняя суточная норма пищи для взрослой крысы составляет около 30 г. Также в клетке всегда должны быть свежая вода и сухой корм — крысы интуитивно знают меру и не переедают.

Основы правильного питания

Зерновая смесь — основа рациона.

Она должна быть свежей и содержать такие злаки, как:

овес

пшеница

просо

кукуруза

канареечник

гречиха

ячмень

Помимо зерновых, рацион крысы должен включать:

Овощи, фрукты и зелень (20% от рациона),

Белковую пищу (10%): яйца, мясо, морепродукты,

Лакомства и кисломолочные продукты (10%).

Пример рациона: 60% зерновой смеси, 20% овощей и фруктов, 10% белковых продуктов, 10% лакомств.

Чем кормить крыс дамбо

Крысы дамбо отличаются нежной пищеварительной системой, поэтому их питание требует особого внимания. Основу рациона составляют зерновые культуры, которые можно дополнять:

семенами льна, тыквы, подсолнечника

отварными овощами и фруктами

несоленым орехами, сухофруктами, зерновыми палочками

Для профилактики заболеваний ЖКТ питомцам дают витамины и рыбий жир.

Рецепты домашнего корма

Простой рецепт зерновой смеси:

1 стакан пшеницы, ячменя, овса

0,5 стакана проса

2-3 ст. л. семян подсолнечника

0,5 стакана кукурузы

1 стакан геркулеса, рисовых или пшеничных хлопьев

Смешайте ингредиенты и храните смесь в сухом месте. Можно добавлять конопляные семена, арахис, банановые чипсы и другие полезные компоненты.

Что нельзя давать крысам

Некоторые продукты категорически запрещены для декоративных крыс:

жирное мясо, бекон, копченая рыба

выпечка, свежий хлеб

грибы, картофель, бобовые

редис, репа, свекла

цитрусовые, виноград, груши, ананасы

орехи с токсинами (например, миндаль)

чипсы, сухарики с солью и специями

Такие продукты могут вызывать у грызунов аллергии, расстройства ЖКТ и другие заболевания.

Декоративные крысы — удивительные питомцы, которым важно организовать правильное питание. Сбалансированный рацион, свежие продукты и забота о деталях помогут вашим любимцам оставаться здоровыми и активными.

Уточнения

Кры́сы (лат. Rattus) — род грызунов семейства мышиных, включающий не менее 64 видов.

