Белка дегу в домашних условиях: секреты здорового питания

2:49 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Грызуны

Чилийская белка дегу — необычный питомец, требующий особого ухода. Важнейший аспект содержания этих животных — организация полезного и сбалансированного рациона, который поможет сохранить их здоровье и активность.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Белка

Особенности питания дегу в природе: что важно знать

Чилийские белки живут в условиях экваториального климата и питаются растительной пищей. Их рацион включает травы, листья, побеги, веточки деревьев, кактусы, овощи и семена.

Основные особенности пищеварительной системы:

Желудок занимает около 1/3 брюшной полости, а процесс переваривания пищи происходит в длинном кишечнике, который в 10-12 раз длиннее туловища.

Отсутствие рвотного рефлекса делает критически важным доступ к постоянному питанию, иначе возможны серьёзные патологии.

Чем кормить белку дегу дома

Воссоздать природный рацион в домашних условиях непросто, но правильный подбор продуктов поможет обеспечить питомца необходимыми питательными веществами.

Основные правила питания:

Продукты должны быть свежими, а рацион — сбалансированным.

Резкие изменения в питании недопустимы, чтобы избежать проблем с пищеварением.

Новые ингредиенты вводят постепенно, с наблюдением за реакцией животного.

Полезные продукты для белки дегу

Свежие травы: клевер, одуванчик, люцерна, подорожник, тимьян, виноградные листья. Травы нужно собирать в экологически чистых местах.

клевер, одуванчик, люцерна, подорожник, тимьян, виноградные листья. Травы нужно собирать в экологически чистых местах. Овощи: белокочанная и цветная капуста, кабачки, морковь, свёкла, салатные листья.

белокочанная и цветная капуста, кабачки, морковь, свёкла, салатные листья. Фрукты (в малых количествах): несладкие яблоки и груши.

(в малых количествах): несладкие яблоки и груши. Зерновые и бобовые: горох, нут, маш, овёс. Не чаще двух раз в неделю.

горох, нут, маш, овёс. Не чаще двух раз в неделю. Ветки деревьев: яблоня, вишня, облепиха, боярышник.

яблоня, вишня, облепиха, боярышник. Сено: как подстилка и часть рациона.

как подстилка и часть рациона. Редкие лакомства: сухарики без специй, но в очень ограниченных количествах.

Запрещённые продукты для дегу

Некоторые продукты могут нанести вред организму животного. Из рациона исключаются:

Хлебобулочные изделия.

Мясо, рыба, молочные продукты.

Колбасы, копчёности, сладости.

Грибы, лук, чеснок.

Ветви хвойных деревьев, редька, редис, репа, брюссельская капуста.

Как выбрать готовый корм

Если вы не уверены, как самостоятельно составить рацион, обратитесь за консультацией к ветеринару. Он подскажет, какие корма подходят именно вашему питомцу, и поможет скорректировать меню.

Уточнения

Бе́лки (лат. Sciurus) — род грызунов семейства беличьих.

