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Белка дегу в домашних условиях: секреты здорового питания

2:49
Зоосфера » Грызуны

Чилийская белка дегу — необычный питомец, требующий особого ухода. Важнейший аспект содержания этих животных — организация полезного и сбалансированного рациона, который поможет сохранить их здоровье и активность.

Белка
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Белка

Особенности питания дегу в природе: что важно знать

Чилийские белки живут в условиях экваториального климата и питаются растительной пищей. Их рацион включает травы, листья, побеги, веточки деревьев, кактусы, овощи и семена.

Основные особенности пищеварительной системы:

  • Желудок занимает около 1/3 брюшной полости, а процесс переваривания пищи происходит в длинном кишечнике, который в 10-12 раз длиннее туловища.
  • Отсутствие рвотного рефлекса делает критически важным доступ к постоянному питанию, иначе возможны серьёзные патологии.

Чем кормить белку дегу дома

Воссоздать природный рацион в домашних условиях непросто, но правильный подбор продуктов поможет обеспечить питомца необходимыми питательными веществами.

Основные правила питания:

  • Продукты должны быть свежими, а рацион — сбалансированным.
  • Резкие изменения в питании недопустимы, чтобы избежать проблем с пищеварением.
  • Новые ингредиенты вводят постепенно, с наблюдением за реакцией животного.

Полезные продукты для белки дегу

  • Свежие травы: клевер, одуванчик, люцерна, подорожник, тимьян, виноградные листья. Травы нужно собирать в экологически чистых местах.
  • Овощи: белокочанная и цветная капуста, кабачки, морковь, свёкла, салатные листья.
  • Фрукты (в малых количествах): несладкие яблоки и груши.
  • Зерновые и бобовые: горох, нут, маш, овёс. Не чаще двух раз в неделю.
  • Ветки деревьев: яблоня, вишня, облепиха, боярышник.
  • Сено: как подстилка и часть рациона.
  • Редкие лакомства: сухарики без специй, но в очень ограниченных количествах.

Запрещённые продукты для дегу

Некоторые продукты могут нанести вред организму животного. Из рациона исключаются:

  • Хлебобулочные изделия.
  • Мясо, рыба, молочные продукты.
  • Колбасы, копчёности, сладости.
  • Грибы, лук, чеснок.
  • Ветви хвойных деревьев, редька, редис, репа, брюссельская капуста.

Как выбрать готовый корм

Если вы не уверены, как самостоятельно составить рацион, обратитесь за консультацией к ветеринару. Он подскажет, какие корма подходят именно вашему питомцу, и поможет скорректировать меню.

Уточнения

Бе́лки (лат. Sciurus) — род грызунов семейства беличьих. 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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