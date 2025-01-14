Белка дегу в домашних условиях: секреты здорового питания

Чилийская белка дегу — необычный питомец, требующий особого ухода. Важнейший аспект содержания этих животных — организация полезного и сбалансированного рациона, который поможет сохранить их здоровье и активность.
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Белка
Особенности питания дегу в природе: что важно знать
Чилийские белки живут в условиях экваториального климата и питаются растительной пищей. Их рацион включает травы, листья, побеги, веточки деревьев, кактусы, овощи и семена.
Основные особенности пищеварительной системы:
Желудок занимает около 1/3 брюшной полости, а процесс переваривания пищи происходит в длинном кишечнике, который в 10-12 раз длиннее туловища.
Отсутствие рвотного рефлекса делает критически важным доступ к постоянному питанию, иначе возможны серьёзные патологии.
Чем кормить белку дегу дома
Воссоздать природный рацион в домашних условиях непросто, но правильный подбор продуктов поможет обеспечить питомца необходимыми питательными веществами.
Основные правила питания:
Продукты должны быть свежими, а рацион — сбалансированным.
Резкие изменения в питании недопустимы, чтобы избежать проблем с пищеварением.
Новые ингредиенты вводят постепенно, с наблюдением за реакцией животного.
Полезные продукты для белки дегу
Свежие травы: клевер, одуванчик, люцерна, подорожник, тимьян, виноградные листья. Травы нужно собирать в экологически чистых местах.
Овощи: белокочанная и цветная капуста, кабачки, морковь, свёкла, салатные листья.
Фрукты (в малых количествах): несладкие яблоки и груши.
Зерновые и бобовые: горох, нут, маш, овёс. Не чаще двух раз в неделю.
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