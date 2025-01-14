Лягушка дома: как обустроить её идеальное жилище

3:39 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Экзотика

Лягушки становятся всё более популярными домашними питомцами. Они плавают как профессиональные водолазы, зависают в воде, изучают своё окружение. За ними так же интересно наблюдать, как за рыбками, но ухаживать за земноводными немного сложнее.

Фото: Flickr by Rushen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Лягушка

Купить лягушку можно в зоомагазине, где также продаётся всё необходимое для их содержания. В этой статье вы узнаете о видах домашних лягушек, правильной организации их жилища, уходе, питании, разведении, а также о плюсах и минусах их содержания.

Виды домашних лягушек: кого выбрать

Декоративные лягушки отличаются яркими расцветками и небольшими размерами. Среди популярных видов выделяют:

Шпорцевая лягушка: Неприхотливая, длиной до 8 см, особенно популярны альбиносы с розоватым оттенком кожи.

Неприхотливая, длиной до 8 см, особенно популярны альбиносы с розоватым оттенком кожи. Дальневосточная жерлянка: Подходит новичкам, содержится в сухом аквариуме, радует красивым окрасом.

Подходит новичкам, содержится в сухом аквариуме, радует красивым окрасом. Пакман: Наземные, спокойные, неприхотливые, требуют минимального пространства.

Наземные, спокойные, неприхотливые, требуют минимального пространства. Карликовая африканская лягушка: Лёгкая в уходе, подходит даже новичкам.

Лёгкая в уходе, подходит даже новичкам. Ядовитые лягушки: Яркие, но требующие особого внимания. Не рекомендованы для начинающих.

Сколько живут лягушки

При правильном уходе домашние лягушки могут прожить до 15 лет, радую хозяев своим поведением и яркими красками.

Организация комфортного жилища

Для содержания лягушек подойдут аквариумы и террариумы. Главное условие — достаточное пространство. Например, шпорцевым лягушкам хватит резервуара объёмом 20-25 литров, а крупным видам требуется минимум 50-75 литров. Комбинированные резервуары с водой и сушей подойдут для большинства видов.

Где нельзя ставить аквариум:

Кухня: запахи и перепады температур могут навредить лягушкам.

запахи и перепады температур могут навредить лягушкам. Места с прямыми солнечными лучами: перегрев опасен для здоровья питомцев.

перегрев опасен для здоровья питомцев. Зоны с аэрозолями: токсичные вещества вредны для земноводных.

Уход за аквариумом

Обязательны фильтрация воды и регулярная уборка. Для освещения используйте люминесцентные лампы, чтобы обеспечить 12-часовой световой день. Температурный режим зависит от вида лягушки. Вода нагревается с помощью аквариумных нагревателей, контроль осуществляется термометром.

Грунт, укрытия и декор

Грунт подбирается по типу лягушки: песок для жерлянок, гравий для пипы, галька для шпорцевых. Укрытия можно сделать из:

Черепков

Кокосов

Коряг

Искусственных декоративных элементов

Декорируйте аквариум живыми и искусственными растениями, создавая среду, напоминающую природную.

Питание лягушек и головастиков

Основной рацион — живой корм: насекомые, черви, мотыль. Крупные виды могут есть мышей, рыбок, креветок. Кормите взрослых 2-3 раза в день, головастиков — 1-2 раза. Молодь начинает питаться на 5-6 день, сначала травяными смесями, затем мелким мотылём и печенью.

Преимущества и недостатки содержания

Плюсы:

Необычные питомцы, привлекающие внимание.

Легко наблюдать за их поведением.

Минусы:

Требовательны к условиям содержания.

Питание требует специализированного подхода.

Уточнения

Настоя́щие лягу́шки (лат. Ranidae) — семейство бесхвостых земноводных.

