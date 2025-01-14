Лягушка дома: как обустроить её идеальное жилище

Лягушки становятся всё более популярными домашними питомцами. Они плавают как профессиональные водолазы, зависают в воде, изучают своё окружение. За ними так же интересно наблюдать, как за рыбками, но ухаживать за земноводными немного сложнее.
Купить лягушку можно в зоомагазине, где также продаётся всё необходимое для их содержания. В этой статье вы узнаете о видах домашних лягушек, правильной организации их жилища, уходе, питании, разведении, а также о плюсах и минусах их содержания.
Декоративные лягушки отличаются яркими расцветками и небольшими размерами. Среди популярных видов выделяют:
При правильном уходе домашние лягушки могут прожить до 15 лет, радую хозяев своим поведением и яркими красками.
Для содержания лягушек подойдут аквариумы и террариумы. Главное условие — достаточное пространство. Например, шпорцевым лягушкам хватит резервуара объёмом 20-25 литров, а крупным видам требуется минимум 50-75 литров. Комбинированные резервуары с водой и сушей подойдут для большинства видов.
Обязательны фильтрация воды и регулярная уборка. Для освещения используйте люминесцентные лампы, чтобы обеспечить 12-часовой световой день. Температурный режим зависит от вида лягушки. Вода нагревается с помощью аквариумных нагревателей, контроль осуществляется термометром.
Грунт подбирается по типу лягушки: песок для жерлянок, гравий для пипы, галька для шпорцевых. Укрытия можно сделать из:
Декорируйте аквариум живыми и искусственными растениями, создавая среду, напоминающую природную.
Основной рацион — живой корм: насекомые, черви, мотыль. Крупные виды могут есть мышей, рыбок, креветок. Кормите взрослых 2-3 раза в день, головастиков — 1-2 раза. Молодь начинает питаться на 5-6 день, сначала травяными смесями, затем мелким мотылём и печенью.
Настоя́щие лягу́шки (лат. Ranidae) — семейство бесхвостых земноводных.
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