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Как выбрать идеальный когтерез для домашнего хищника

2:59
Зоосфера » Кошки

Домашняя кошка — это не только радость, но и ответственность. Как и маленький ребенок, она требует регулярного ухода: от чистки ушей до ухода за шерстью и когтями. Особенно важен уход за когтями, ведь их не только нужно обрезать для сохранения мебели и обоев, но и для безопасности самого питомца и его хозяев.

Девушка обнимает кошку
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка обнимает кошку

Зачем стричь когти

Кошки по своей природе точат когти. Если дворовые коты делают это о кору деревьев, то домашние облюбуют мебель, ковры или стены. Чтобы защитить имущество от разрушений, важно вовремя обрезать когти. К тому же, это снизит вероятность случайных травм от кошачьих игр. Даже маленький котенок может поцарапать кожу владельца, увлекшись забавами.

Специальный инструмент — когтерез — делает эту процедуру лёгкой и безопасной. Он создан для работы с крепкими когтями домашних хищников, позволяя быстро привести их в порядок.

Типы когтерезов

Современные когтерезки отличаются по форме, размеру и способу применения. Вот основные виды, которые стоит рассмотреть перед покупкой:

Когтерез-гильотина

Этот инструмент работает по принципу гильотины: коготь помещается в специальное отверстие, и лезвие одним движением отсекает его.

Преимущества: быстрая обработка когтей.

Недостатки: ограниченная видимость когтя при работе, риск травмировать лапу при неаккуратном использовании.

Когтерез-ножницы

По форме напоминает маникюрные ножницы, но с изогнутыми острыми лезвиями. Идеален для новичков.

Преимущества: простота в использовании, минимальный риск травм.

Когтерез-секатор

Инструмент схож с садовым секатором. Оснащён прорезиненными ручками и ограничителем, который фиксирует длину отрезаемого когтя. Также есть предохранитель, блокирующий лезвие в нерабочем состоянии.

Преимущества: удобен в применении, подходит для взрослых кошек и котят.

Как выбрать когтерез

При выборе когтереза важно учитывать характер кошки и собственные навыки:

  • Если питомец нервничает во время процедур, выбирайте максимально безопасные модели, например, когтерез-секатор.
  • Для котят подойдут ножницы или секатор.
  • Гильотина рекомендуется владельцам, уверенным в своих навыках и поведении питомца.
  • Обращайте внимание на качество материала. Лезвия из прочной стали и нескользящие ручки обеспечат долгую службу и удобство в использовании. Профессиональные инструменты стоят дороже, но их надёжность и удобство оправдывают цену.

Обрезание когтей — важная часть ухода за домашней кошкой. Правильно подобранный инструмент облегчит эту задачу, защитит мебель и сделает питомца ещё более счастливым.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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