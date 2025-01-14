Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бытовой конфликт обернулся трагедией: в Москве застрелен сотрудник ФСБ
Науськивают Украину: Лавров обвинил США в атаке ВСУ на станцию «Турецкого потока»
В России произошёл массовый сбой в работе интернета
Как тренироваться для гармоничного развития мускулатуры: баланс нагрузки
Рукав рвётся? Главные причины и как их избежать
Мужское облысение: 3 главные причины и как с ними бороться
Топ-5 критериев для выбора профессионалов для ремонта
Простые шаги к стройности после праздников
Слаще мёда: как выбрать самые вкусные сорта яблок

Вычёсывание без проблем: секреты ухода за кошачьей шерстью

4:34
Зоосфера » Кошки

Проблема линьки знакома владельцам кошек всех пород, кроме бесшёрстных. Массовое выпадение шерсти превращает дом в настоящий "шерстяной лабиринт": шерсть обнаруживается на полу, мебели и даже на кухонных поверхностях. Как же облегчить этот период и обеспечить питомцу комфорт?

Кошка лежит с человеком
Фото: commons.wikimedia.org by Testtotest, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кошка лежит с человеком

Почему важно вычесывать кошку

Вычесывание — это не просто уход за внешним видом, но и важная гигиеническая процедура. Особенно это актуально для длинношёрстных пород. Вот основные причины, почему вычесывание необходимо:

  • Профилактика колтунов. Регулярное расчёсывание предотвращает спутывание шерсти и образование колтунов.
  • Чистота дома. Вычесанная шерсть меньше разлетается по помещениям.
  • Массажный эффект. Улучшает кровообращение и способствует росту здоровой шерсти.
  • Защита кожи. Уход за шерстью предотвращает дерматиты и другие кожные заболевания, вызванные спутанной шерстью.
  • Предотвращение проблем с ЖКТ. Вычёсывание помогает избежать образования шерстяных комков в желудке, которые могут вызывать рвоту и даже закупорку кишечника.

Регулярное вычёсывание избавит вас и питомца от множества неприятностей.

Как часто нужно вычесывать кошку

Частота процедуры зависит от типа шерсти:

Во время линьки вычесывайте кошку ежедневно, лучше перед кормлением.

  • Короткошерстных питомцев — раз в неделю.
  • Длинношерстных — 2-3 раза в неделю.

Такой график ухода не только полезен для питомца, но и сократит время на уборку дома.

Инструменты для вычесывания

Чтобы вычесывание было эффективным, важно подобрать правильный инструмент. Рассмотрим основные варианты:

Расчески и гребни

Подходят для поверхностного ухода.
Гребни с густыми зубьями помогают удалять выпадающие волоски и паразитов.

Пуходерки

Идеальны для длинношерстных пород. Они удаляют отмерший пух, не повреждая здоровую шерсть.
Не подходят для колтунов, но помогают их предотвратить при регулярном использовании.

Фурминаторы

Профессиональный инструмент для ускорения линьки. Подходит для любого типа шерсти.
Удаляет отмершую шерсть, улучшает кровоток и очищает кожу от омертвевших клеток.

Щетки

Для короткошерстных кошек лучше всего подойдут щетки-рукавицы.
Двухсторонние щетки обеспечивают массаж и удаление лишней шерсти.

Как правильно вычесывать кошку

Процедура вычесывания проста, но требует аккуратности:

  1. Используйте инструмент с короткими зубьями. Смочите его водой, чтобы шерсть не разлеталась.
  2. Сначала расчесывайте шерсть по направлению роста, затем — против.
  3. Завершите процесс массажем с помощью щетки или рукавицы.
  4. Процедура занимает 10 минут. Проводите её, когда кошка в спокойном состоянии. Завершите процесс лакомством — это улучшит настроение питомца.

Особенности ухода за длинношерстными и короткошерстными породами

Длинношёрстные кошки

Используйте гребни с длинными зубьями, фурминаторы и пуходёрки.
Сначала удаляйте колтуны, затем приступайте к вычесыванию.

Короткошёрстные кошки

Подойдут массажные рукавицы и гребни с короткими зубьями.

Британские кошки

Зимой их подшёрсток становится особенно густым. Используйте щётки с металлическими зубьями, но избегайте пуходёрок, чтобы не повредить шерсть.

Что делать, если кошка сопротивляется

Если ваш питомец агрессивно реагирует на расчесывание, следуйте этим советам:

  • Не проявляйте настойчивость. Подождите, пока кошка будет в спокойном состоянии.
  • Познакомьте с инструментами. Дайте их понюхать, чтобы питомец не боялся.
  • Постепенно приучайте к процедуре. Проводите её в одно и то же время.
  • Работайте аккуратно. Любая боль вызывает стресс.
  • Поощряйте лакомством. Это создаст позитивные ассоциации.

Вычесывание — это не только способ облегчить линьку, но и проявление заботы о здоровье питомца. Правильный подход сделает процедуру комфортной и полезной как для животного, так и для хозяина.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
Ошибки кормления, которые вызывают рвоту у кошек
Домашние животные
Ошибки кормления, которые вызывают рвоту у кошек Аудио 
Красный, зелёный, синий: что означает цвет антифриза
Авто
Красный, зелёный, синий: что означает цвет антифриза Аудио 
Капустные драники по-моравски: вкусный рецепт из Чехии
Еда и рецепты
Капустные драники по-моравски: вкусный рецепт из Чехии Аудио 
Популярное
Повышение пенсий с 1 февраля: что известно сейчас?

С 1 февраля 2025 года в России могут провести дополнительную индексацию пенсий, если уровень инфляции превысит прогнозы. Об этом сообщила Светлана Бессараб из комитета Госдумы по труду и социальной политике.

Повышение пенсий с 1 февраля: что известно сейчас?
Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью
Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью
Сергей Лазарев отправился отдыхать в страну своей мечты
Прилучный показал, какой праздник устроил сыну Тимофею в день его рождения
В Турции оценили последствия возможного теракта на газопроводе Турецкий поток Любовь Степушова Мы гибнем за металл, зато США в мире правят бал Сергей Лебедев Хищники и жертвы грядущего мира: не стоит недооценивать опасность антироссийских планов Запада Виктор Пахомов
Убираем пигментные пятна и улучшает текстуру кожи: секрет пилинга
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине
5 эфирных масел, которые избавляют от морщин на лице
5 эфирных масел, которые избавляют от морщин на лице
Последние материалы
Вычёсывание без проблем: секреты ухода за кошачьей шерстью
Как тренироваться для гармоничного развития мускулатуры: баланс нагрузки
Рукав рвётся? Главные причины и как их избежать
Мужское облысение: 3 главные причины и как с ними бороться
Топ-5 критериев для выбора профессионалов для ремонта
Простые шаги к стройности после праздников
Слаще мёда: как выбрать самые вкусные сорта яблок
Конкуренция с Россией заставляет немецкого производителя удобрений приостановить деятельность
7 вещей, которые нужно делать родителям для воспитания эмоционально интеллектуальных детей
Зрители Netflix не могут оторваться от просмотра нового захватывающего сериала
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.