Рацион черепахи: секреты правильного питания дома

2:39 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Экзотика

Сухопутные черепахи — очаровательные рептилии с необычным характером. В природе они самостоятельно находят пищу, а в домашних условиях забота о рационе полностью ложится на владельца. Сбалансированное питание — залог здоровья и долгой жизни вашего питомца. Разберемся, чем стоит кормить черепаху дома, какие продукты полезны, а какие лучше избегать.

Фото: Openverse by bamyers4az, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Красноухая черепаха

Основы питания: что включить в рацион

Черепахи преимущественно травоядны, поэтому основу их меню составляет растительная пища. Но для полноценного развития необходимо добавлять небольшое количество белковой пищи (5-10% рациона).

Важные принципы питания:

Разнообразие. Меню должно включать зелень, овощи, фрукты, ягоды и качественные корма.

Меню должно включать зелень, овощи, фрукты, ягоды и качественные корма. Полезные добавки. Витаминно-минеральные комплексы укрепляют иммунитет питомца.

Витаминно-минеральные комплексы укрепляют иммунитет питомца. Контроль. Избегайте запрещенных продуктов, чтобы избежать проблем со здоровьем.

Живая пища для рептилий

Некоторые виды черепах всеядны и требуют в рационе живой корм. Что подойдёт:

Улитки, насекомые (саранча, сверчки, мотыли).

Рыба, морепродукты.

Личинки мучного хрущака.

Растительная пища: основа меню

Растительная еда занимает до 80% рациона сухопутной черепахи. Полезные продукты:

Зелень: листья салата, подорожник, одуванчики, молодая крапива.

листья салата, подорожник, одуванчики, молодая крапива. Овощи: морковь, кабачки, свёкла, сладкий перец.

морковь, кабачки, свёкла, сладкий перец. Фрукты и ягоды: яблоки, груши, бананы, виноград, клубника.

Важно! Не добавляйте в рацион черепахи продукты с высоким содержанием оксалатов (например, шпинат), чтобы избежать негативного воздействия на здоровье.

Запрещенные продукты

Некоторые продукты категорически противопоказаны сухопутным черепахам. Избегайте:

Молочных продуктов, картофеля, белокочанной капусты

Мучных изделий, хлеба

Лука, чеснока, цитрусовой кожуры

Мясных продуктов, консервов, каш

Эти продукты могут вызвать серьёзные проблемы со здоровьем, включая заболевания печени и пищеварительной системы.

Вода и режим питания

Черепахи нуждаются в свежей воде ежедневно, даже если пьют они редко. Частота кормлений зависит от возраста: молодняк кормят каждый день, взрослых — 3-4 раза в неделю.

Уточнения

Черепа́хи (лат. Testudines) — отряд пресмыкающихся, один из четырёх современных отрядов этого класса.

