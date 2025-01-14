Необычные лайфхаки: как выбрать идеальные кормушки для рептилий

3:31 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Экзотика

Рептилии, как и любые другие живые существа, нуждаются в сбалансированном питании и доступе к воде для здоровья и долголетия. Специальные поилки и кормушки помогают создать комфортные условия для ваших экзотических питомцев. Но какие емкости выбрать и как их обустроить, чтобы они подходили именно вашему виду рептилий?

Фото: safaritravelplus.com is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication Змеи

В этом материале мы разберем, какие виды кормушек и поилок существуют, их основные характеристики, преимущества и недостатки, а также поделимся советами по самостоятельному изготовлению таких аксессуаров.

Основные требования к поилкам и кормушкам

Чтобы обеспечить питомцу безопасность и удобство, посуда для корма и воды должна соответствовать ряду критериев:

Гигиеничность и эстетика. Материалы не должны впитывать запахи и быть простыми в уходе.

Материалы не должны впитывать запахи и быть простыми в уходе. Безопасность. Исключите токсичные материалы, острые углы и неприятные запахи.

Исключите токсичные материалы, острые углы и неприятные запахи. Размер и форма. Подбирайте емкости в зависимости от вида рептилии и объема пищи.

Подбирайте емкости в зависимости от вида рептилии и объема пищи. Функциональность. Для живого корма лучше использовать модели с высокими бортиками.

Как выбрать кормушку и поилку для разных рептилий

Для черепах

Сухопутные черепахи предпочитают неглубокие широкие емкости с низкими бортиками, чтобы легко добираться до пищи. Не рекомендуется использовать комбинированные модели — это может привести к загрязнению воды. Если вы используете специальный корм-субстрат, автоматические кормушки помогут контролировать дозировку.

Для змей

Змеи любят не только пить, но и купаться. Поилка должна быть достаточно просторной, чтобы рептилия могла в ней поместиться. Кормление мертвыми грызунами предполагает использование кормушек из прочных и безопасных материалов.

Для хамелеонов

Хамелеоны практически не пьют из обычных поилок. Они предпочитают слизывать капли с растений и стенок террариума, поэтому регулярное опрыскивание водой заменяет им питье. Кормушки должны быть высокими, напоминающими стакан, чтобы еда не выпадала.

Для эублефаров

Эти ночные рептилии нуждаются в миске с водой и специальной кормушке для кальция. Лучше выбирать небольшие емкости из пищевого пластика прямоугольной или круглой формы.

Для ящериц

Плоские миски с невысокими бортиками идеально подходят для большинства домашних ящериц. Поилки для них выполняют функцию мини-ванночек, где рептилия может не только пить, но и купаться.

Виды кормушек и поилок

Производители предлагают широкий выбор емкостей для рептилий:

Декоративные модели с имитацией камня

Пластиковые емкости

Двухсекционные модели для воды и пищи

Угловые кормушки

Поилки-водопады и конструкции с дозаторами

Каждая из них создана с учетом особенностей поведения и анатомии рептилий.

Как сделать кормушку и поилку самостоятельно

Если у вас нет возможности приобрести специализированные аксессуары, можно сделать их своими руками. Например, миску для корма можно изготовить из безопасного пластика, а поилку — из керамической или стеклянной емкости. Главное — учитывать размеры и удобство для питомца.

Уточнения

Завропси́ды или ящерообра́зные (лат. Sauropsida), или репти́лии (лат. Reptilia), — клада амниот, объединяющая представителей традиционного класса пресмыкающихся (кроме принадлежащих к синапсидной линии амниот) и произошедших от них птиц.

