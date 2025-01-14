Простор и уют: правила создания дома для вашего хомячка

Ваш дом для хомяка — залог его здоровья Создание комфортных условий для хомяка напрямую влияет на его здоровье и продолжительность жизни. Правильный выбор клетки — первый и важный шаг. Учитывайте породу и размеры питомца, чтобы обеспечить ему уют и безопасность.
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Хомяк
Основные критерии выбора клетки
1. Размер имеет значение
Хомяки — активные животные, которые нуждаются в просторном жилище.
Минимальные размеры клетки: 30х30х45 см. Чем больше клетка, тем лучше.
Расстояние между прутьями: 0,5 см, чтобы избежать побегов.
Двухэтажные конструкции: высота этажа — минимум 25 см.
Если у вас два хомяка, увеличьте размеры клетки вдвое. На втором этаже важно предусмотреть сплошной пол для предотвращения травм.
2. Выбор материала
Каждый материал имеет свои плюсы и минусы.
Металлические прутья: хорошая вентиляция, защита от кошек. Минус — мусор просыпается через прутья.
Стеклянные аквариумы: чистота и эстетика, но плохая вентиляция и сложность уборки.
Пластик: лёгкий, с аксессуарами для развлечений, но хомяки могут его грызть. Выбирайте нетоксичный материал без запаха.
Популярные виды клеток
Стандартные решетчатые: универсальные и практичные.
Террариумы: подходят для небольших пород.
Многоуровневые клетки: идеальны для активных питомцев.
Модульные конструкции: можно адаптировать под потребности хомяка.
Клетки-переноски: для временного использования.
Особенности клеток для разных пород
Джунгарские хомяки
Эти подвижные малыши нуждаются в надёжной клетке с минимальным расстоянием между прутьями (до 5 мм).
Рекомендации:
Одноэтажная клетка 30х30х45 см.
Горизонтальные прутья для лазания.
Оснащение: домик, колесо, поилка, кормушка.
Сирийские хомяки
Крупные и активные, они требуют ещё больше пространства.
Рекомендации:
Минимальный размер клетки: 50х30 см, высота — от 25 см.
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