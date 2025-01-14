Простор и уют: правила создания дома для вашего хомячка

2:31 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Грызуны

Ваш дом для хомяка — залог его здоровья

Создание комфортных условий для хомяка напрямую влияет на его здоровье и продолжительность жизни. Правильный выбор клетки — первый и важный шаг. Учитывайте породу и размеры питомца, чтобы обеспечить ему уют и безопасность.

Фото: commons.wikimedia.org by Sy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Хомяк

Основные критерии выбора клетки

1. Размер имеет значение

Хомяки — активные животные, которые нуждаются в просторном жилище.

Минимальные размеры клетки: 30х30х45 см. Чем больше клетка, тем лучше.

Расстояние между прутьями: 0,5 см, чтобы избежать побегов.

Двухэтажные конструкции: высота этажа — минимум 25 см.

Если у вас два хомяка, увеличьте размеры клетки вдвое. На втором этаже важно предусмотреть сплошной пол для предотвращения травм.

2. Выбор материала

Каждый материал имеет свои плюсы и минусы.

Металлические прутья: хорошая вентиляция, защита от кошек. Минус — мусор просыпается через прутья.

хорошая вентиляция, защита от кошек. Минус — мусор просыпается через прутья. Стеклянные аквариумы: чистота и эстетика, но плохая вентиляция и сложность уборки.

чистота и эстетика, но плохая вентиляция и сложность уборки. Пластик: лёгкий, с аксессуарами для развлечений, но хомяки могут его грызть. Выбирайте нетоксичный материал без запаха.

Популярные виды клеток

Стандартные решетчатые: универсальные и практичные.

универсальные и практичные. Террариумы: подходят для небольших пород.

подходят для небольших пород. Многоуровневые клетки: идеальны для активных питомцев.

идеальны для активных питомцев. Модульные конструкции: можно адаптировать под потребности хомяка.

можно адаптировать под потребности хомяка. Клетки-переноски: для временного использования.

Особенности клеток для разных пород

Джунгарские хомяки

Эти подвижные малыши нуждаются в надёжной клетке с минимальным расстоянием между прутьями (до 5 мм).

Рекомендации:

Одноэтажная клетка 30х30х45 см.

Горизонтальные прутья для лазания.

Оснащение: домик, колесо, поилка, кормушка.

Сирийские хомяки

Крупные и активные, они требуют ещё больше пространства.

Рекомендации:

Минимальный размер клетки: 50х30 см, высота — от 25 см.

Оснащение: колесо, лабиринты, лестницы, кормушка, поилка.

Просторный домик для сна и отдыха.

Уточнения

Хомяки́ (лат. Cricetinae) — подсемейство грызунов семейства хомяковых.

