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Простор и уют: правила создания дома для вашего хомячка

2:31
Зоосфера » Грызуны

Ваш дом для хомяка — залог его здоровья
Создание комфортных условий для хомяка напрямую влияет на его здоровье и продолжительность жизни. Правильный выбор клетки — первый и важный шаг. Учитывайте породу и размеры питомца, чтобы обеспечить ему уют и безопасность.

Хомяк
Фото: commons.wikimedia.org by Sy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Хомяк

Основные критерии выбора клетки

1. Размер имеет значение

Хомяки — активные животные, которые нуждаются в просторном жилище.

  • Минимальные размеры клетки: 30х30х45 см. Чем больше клетка, тем лучше.
  • Расстояние между прутьями: 0,5 см, чтобы избежать побегов.
  • Двухэтажные конструкции: высота этажа — минимум 25 см.

Если у вас два хомяка, увеличьте размеры клетки вдвое. На втором этаже важно предусмотреть сплошной пол для предотвращения травм.

2. Выбор материала

Каждый материал имеет свои плюсы и минусы.

  • Металлические прутья: хорошая вентиляция, защита от кошек. Минус — мусор просыпается через прутья.
  • Стеклянные аквариумы: чистота и эстетика, но плохая вентиляция и сложность уборки.
  • Пластик: лёгкий, с аксессуарами для развлечений, но хомяки могут его грызть. Выбирайте нетоксичный материал без запаха.

Популярные виды клеток

  • Стандартные решетчатые: универсальные и практичные.
  • Террариумы: подходят для небольших пород.
  • Многоуровневые клетки: идеальны для активных питомцев.
  • Модульные конструкции: можно адаптировать под потребности хомяка.
  • Клетки-переноски: для временного использования.

Особенности клеток для разных пород

Джунгарские хомяки

Эти подвижные малыши нуждаются в надёжной клетке с минимальным расстоянием между прутьями (до 5 мм).

Рекомендации:

  • Одноэтажная клетка 30х30х45 см.
  • Горизонтальные прутья для лазания.
  • Оснащение: домик, колесо, поилка, кормушка.

Сирийские хомяки

Крупные и активные, они требуют ещё больше пространства.

Рекомендации:

  • Минимальный размер клетки: 50х30 см, высота — от 25 см.
  • Оснащение: колесо, лабиринты, лестницы, кормушка, поилка.
  • Просторный домик для сна и отдыха.

Уточнения

Хомяки́ (лат. Cricetinae) — подсемейство грызунов семейства хомяковых.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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