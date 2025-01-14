Стерилизация кошек: как правильно ухаживать, чтобы избежать ошибок

Стерилизация — это важная процедура, которая не только предотвращает нежелательный приплод, но и помогает улучшить качество жизни питомца. Однако послеоперационный уход требует внимания, чтобы избежать осложнений и обеспечить быстрое восстановление.
После операции на теле кошки остаётся шов, расположенный на животе или боку (в случае лапароскопии). Чтобы избежать заражения и ускорить заживление, важно соблюдать несколько правил:
Швы снимаются через 7-10 дней в ветеринарной клинике. Если до этого появляются признаки воспаления, нагноения или кровотечения, немедленно обратитесь к врачу.
Попону или бандаж носят в среднем 5-7 дней, но точный срок определяет ветеринар, оценивая состояние раны. После лапароскопической стерилизации бандаж может быть снят уже через 2-3 дня.
Рацион кошки нужно адаптировать к изменениям в организме. Основные рекомендации:
В первые сутки кормление допускается только после выхода из наркоза, при этом еду дают небольшими порциями: нежирный бульон, каши или специальные диетические корма.
Сбалансированное питание должно состоять из:
Избегайте жирного мяса, копчёностей, солений, бобовых и каш на основе манной крупы или перловки.
При использовании промышленных кормов выбирайте премиум-классы, ориентированные на стерилизованных кошек. В первые дни после операции предпочтение отдаётся натуральным продуктам.
Поить кошку можно только после полного выхода из наркоза. Давайте воду небольшими порциями через шприц без иглы.
Стерилиза́ция или дефертилиза́ция — процесс лишения способности к размножению, с сохранением половых органов (в отличие от кастрации, когда органы, участвующие в размножении, удаляются).
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