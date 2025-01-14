Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Исследование показало, что собаки перенимают стресс хозяина
Зачем завтрак важен для тех, кто хочет похудеть
Райский пляж Мауи: как найти и что посмотреть
Почему кошка любит спать рядом со своим хозяином? Интересные объяснения
Удобрения для фикуса: что добавить в воду для роста листьев
Быстрый и вкусный десерт! Приготовьте брауни в микроволновке за несколько минут
Зелёный монстр в космосе: как остатки суперновой меняют научное понимание
Хронический недосып: как он разрушает тело и разум
Губы в алом: все что нужно знать о выборе и нанесении красной помады

Стерилизация кошек: как правильно ухаживать, чтобы избежать ошибок

3:08
Зоосфера » Кошки

Стерилизация — это важная процедура, которая не только предотвращает нежелательный приплод, но и помогает улучшить качество жизни питомца. Однако послеоперационный уход требует внимания, чтобы избежать осложнений и обеспечить быстрое восстановление.

Кошка и хозяйка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кошка и хозяйка

Как заботиться о шве

После операции на теле кошки остаётся шов, расположенный на животе или боку (в случае лапароскопии). Чтобы избежать заражения и ускорить заживление, важно соблюдать несколько правил:

  • Обработка шва. Используйте антисептик без спирта, например, раствор хлоргексидина. Для нанесения можно взять пипетку или ватный диск.
  • Ускорение заживления. Применяйте мазь "Левомеколь" или антисептические спреи, такие как "Ветерицин" или "Алюминиум".
  • Защита от инфицирования. Кошку следует одеть в специальную попону или бандаж, который предотвратит доступ к шву. Обрабатывайте рану аккуратно, лучше с помощником.

Швы снимаются через 7-10 дней в ветеринарной клинике. Если до этого появляются признаки воспаления, нагноения или кровотечения, немедленно обратитесь к врачу.

Когда снимать попону

Попону или бандаж носят в среднем 5-7 дней, но точный срок определяет ветеринар, оценивая состояние раны. После лапароскопической стерилизации бандаж может быть снят уже через 2-3 дня.

Питание после стерилизации

Рацион кошки нужно адаптировать к изменениям в организме. Основные рекомендации:

  • Первые дни. Исключите твёрдую пищу, чтобы избежать расхождения швов. Рацион должен быть жидким и легкоусвояемым.
  • Постепенное увеличение порций. В первые 2-4 дня уменьшите объём пищи до трети от обычного. Затем постепенно увеличивайте порции.
  • Контроль веса. У стерилизованных кошек метаболизм замедляется, поэтому суточную норму еды уменьшите на 120-130 г.

В первые сутки кормление допускается только после выхода из наркоза, при этом еду дают небольшими порциями: нежирный бульон, каши или специальные диетические корма.

Что можно включить в рацион

Сбалансированное питание должно состоять из:

  • 100-120 г мяса
  • 30-60 г нежирных молочных продуктов
  • 30-50 г овощей
  • 10-20 г злаков

Избегайте жирного мяса, копчёностей, солений, бобовых и каш на основе манной крупы или перловки.

При использовании промышленных кормов выбирайте премиум-классы, ориентированные на стерилизованных кошек. В первые дни после операции предпочтение отдаётся натуральным продуктам.

Когда кошке можно пить воду

Поить кошку можно только после полного выхода из наркоза. Давайте воду небольшими порциями через шприц без иглы.

Уточнения

Стерилиза́ция или дефертилиза́ция — процесс лишения способности к размножению, с сохранением половых органов (в отличие от кастрации, когда органы, участвующие в размножении, удаляются). 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине
Недвижимость
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине Аудио 
Нажмите это перед включением стиральной машины и счета за электроэнергию сократятся втрое
Недвижимость
Нажмите это перед включением стиральной машины и счета за электроэнергию сократятся втрое Аудио 
Сергей Лазарев отправился отдыхать в страну своей мечты
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев отправился отдыхать в страну своей мечты Аудио 
Популярное
Повышение пенсий с 1 февраля: что известно сейчас?

С 1 февраля 2025 года в России могут провести дополнительную индексацию пенсий, если уровень инфляции превысит прогнозы. Об этом сообщила Светлана Бессараб из комитета Госдумы по труду и социальной политике.

Повышение пенсий с 1 февраля: что известно сейчас?
Сергей Лазарев отправился отдыхать в страну своей мечты
Сергей Лазарев отправился отдыхать в страну своей мечты
Прилучный показал, какой праздник устроил сыну Тимофею в день его рождения
Убираем пигментные пятна и улучшает текстуру кожи: секрет пилинга
Правительство РФ обратило внимание на экологическую катастрофу в Тамани и Крыму Любовь Степушова Нагатинская набережная: новый центр притяжения для жителей и туристов Игорь Буккер Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин
Нажмите это перед включением стиральной машины и счета за электроэнергию сократятся втрое
США требуют, чтобы Россия отказалась от доли в нефтяной индустрии Сербии
Александр Ревва раскрыл самый быстрый способ похудения после Нового года
Александр Ревва раскрыл самый быстрый способ похудения после Нового года
Последние материалы
Исследование показало, что собаки перенимают стресс хозяина
Зачем завтрак важен для тех, кто хочет похудеть
Райский пляж Мауи: как найти и что посмотреть
Почему кошка любит спать рядом со своим хозяином? Интересные объяснения
Удобрения для фикуса: что добавить в воду для роста листьев
Быстрый и вкусный десерт! Приготовьте брауни в микроволновке за несколько минут
Зелёный монстр в космосе: как остатки суперновой меняют научное понимание
Хронический недосып: как он разрушает тело и разум
Губы в алом: все что нужно знать о выборе и нанесении красной помады
Когда животным делают пластические операции: случай из практики
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.