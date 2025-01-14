Стерилизация кошек: как правильно ухаживать, чтобы избежать ошибок

3:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Стерилизация — это важная процедура, которая не только предотвращает нежелательный приплод, но и помогает улучшить качество жизни питомца. Однако послеоперационный уход требует внимания, чтобы избежать осложнений и обеспечить быстрое восстановление.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кошка и хозяйка

Как заботиться о шве

После операции на теле кошки остаётся шов, расположенный на животе или боку (в случае лапароскопии). Чтобы избежать заражения и ускорить заживление, важно соблюдать несколько правил:

Обработка шва. Используйте антисептик без спирта, например, раствор хлоргексидина. Для нанесения можно взять пипетку или ватный диск.

Используйте антисептик без спирта, например, раствор хлоргексидина. Для нанесения можно взять пипетку или ватный диск. Ускорение заживления. Применяйте мазь "Левомеколь" или антисептические спреи, такие как "Ветерицин" или "Алюминиум".

Применяйте мазь "Левомеколь" или антисептические спреи, такие как "Ветерицин" или "Алюминиум". Защита от инфицирования. Кошку следует одеть в специальную попону или бандаж, который предотвратит доступ к шву. Обрабатывайте рану аккуратно, лучше с помощником.

Швы снимаются через 7-10 дней в ветеринарной клинике. Если до этого появляются признаки воспаления, нагноения или кровотечения, немедленно обратитесь к врачу.

Когда снимать попону

Попону или бандаж носят в среднем 5-7 дней, но точный срок определяет ветеринар, оценивая состояние раны. После лапароскопической стерилизации бандаж может быть снят уже через 2-3 дня.

Питание после стерилизации

Рацион кошки нужно адаптировать к изменениям в организме. Основные рекомендации:

Первые дни. Исключите твёрдую пищу, чтобы избежать расхождения швов. Рацион должен быть жидким и легкоусвояемым.

Постепенное увеличение порций. В первые 2-4 дня уменьшите объём пищи до трети от обычного. Затем постепенно увеличивайте порции.

Контроль веса. У стерилизованных кошек метаболизм замедляется, поэтому суточную норму еды уменьшите на 120-130 г.

В первые сутки кормление допускается только после выхода из наркоза, при этом еду дают небольшими порциями: нежирный бульон, каши или специальные диетические корма.

Что можно включить в рацион

Сбалансированное питание должно состоять из:

100-120 г мяса

30-60 г нежирных молочных продуктов

30-50 г овощей

10-20 г злаков

Избегайте жирного мяса, копчёностей, солений, бобовых и каш на основе манной крупы или перловки.

При использовании промышленных кормов выбирайте премиум-классы, ориентированные на стерилизованных кошек. В первые дни после операции предпочтение отдаётся натуральным продуктам.

Когда кошке можно пить воду

Поить кошку можно только после полного выхода из наркоза. Давайте воду небольшими порциями через шприц без иглы.

Уточнения

Стерилиза́ция или дефертилиза́ция — процесс лишения способности к размножению, с сохранением половых органов (в отличие от кастрации, когда органы, участвующие в размножении, удаляются).

