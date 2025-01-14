Организм кошки на 65% состоит из воды: как поддерживать баланс

Знаете ли вы, сколько воды нужно вашей кошке каждый день? Многие владельцы не задумываются о том, что правильный водный баланс важен для здоровья их питомца. Организм кошек состоит из жидкости на 65%, и вода играет ключевую роль в жизнедеятельности животных. Она помогает усваивать вещества, попадающие в пищеварительную систему, и участвует во множестве жизненно важных процессов.
В этой статье вы узнаете, как правильно организовать питьевой режим для вашей кошки, сколько воды ей нужно, какую воду выбрать и как приучить питомца пить достаточно жидкости.
Кошки не нуждаются в большом количестве жидкости, но чистая питьевая вода должна быть доступна для них ежедневно. Норма воды для кошки составляет 40-50 мл на 1 кг веса в сутки. Например, если ваш питомец весит 4 кг, ему нужно выпивать около 200 мл воды в день.
Важно помнить, что жидкие корма, такие как влажные консервы, частично покрывают потребности в воде. Если кошка употребляет их, она может пить меньше. Однако заменять воду бульонами или другими жидкостями полностью нельзя — они не обеспечивают организм необходимыми элементами.
Кошка может выжить без воды максимум 5 дней, если при этом она полностью голодает. Однако в жарких или сухих условиях этот срок значительно сокращается. Недостаток жидкости негативно сказывается на здоровье животного, приводя к обезвоживанию и другим серьёзным последствиям.
Качество воды напрямую влияет на здоровье питомца. Лучше всего давать кошке мягкую природную воду из питьевых источников, так как в ней содержатся полезные микроэлементы. Если такой возможности нет, можно использовать:
Не рекомендуется давать кошке воду из-под крана — в ней могут быть примеси, опасные для здоровья.
Если ваш питомец пьёт мало, попробуйте такие способы:
Знаете ли вы, сколько воды нужно вашей кошке каждый день? Многие владельцы не задумываются о том, что правильный водный баланс важен для здоровья их питомца. Организм кошек состоит из жидкости на 65%, и вода играет ключевую роль в жизнедеятельности животных. Она помогает усваивать вещества, попадающие в пищеварительную систему, и участвует во множестве жизненно важных процессов.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
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