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Декоративный кролик в доме: что нужно для счастья пушистика

3:27
Зоосфера » Грызуны

Задумывались ли вы, что домашний питомец может стать не просто частью семьи, но и верным другом для взрослых и детей? И хотя собаки и кошки остаются популярным выбором, всё больше людей обращают внимание на декоративных кроликов. Эти милые пушистики из семейства зайцевых радуют своих владельцев лёгкостью в содержании и добродушным характером.

Кролик
Фото: flickr.com by Jannes Pockele, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кролик

В этом материале мы расскажем о продолжительности жизни декоративных кроликов, их особенностях, правилах ухода, правильном обустройстве клетки и рационе питания. А также взвесим все плюсы и минусы содержания этих животных дома.

Декоративные кролики: что нужно знать

Основные характеристики:

  • Вес: от 1,5 до 3 кг (в зависимости от породы).
  • Тип питания: травоядные, предпочитают растительную пищу.
  • Шерсть: длинная, густая.
  • Уши: короткие, округлой формы.
  • Вес в два месяца: около 300 г — именно с этого возраста кролики поступают в продажу.

Сколько живут декоративные кролики

Средняя продолжительность жизни кроликов при правильном уходе составляет 8-12 лет. Однако этот показатель зависит от множества факторов:

  • Генетика. Наследственность играет важную роль.
  • Питание и уход. Сбалансированный рацион и своевременная уборка клетки.
  • Физическая активность. Кролик, который живёт только в клетке, быстро теряет интерес к жизни.
  • Лечение. Важно вовремя замечать и устранять проблемы со здоровьем.
  • Вакцинация. Прививки защищают от опасных инфекций.

Частые вопросы о содержании декоративных кроликов

Как спят кролики

Кролики — ночные животные, поэтому их активность часто приходится на вечерние и ночные часы. Днём они предпочитают отдыхать. Во время сна кролики могут выбирать любые удобные позы: на боку, животе или даже спине. Они чувствительны к шуму, поэтому важно избегать громких звуков, чтобы не напугать их.

Воняют ли кролики

Сами животные запаха не имеют. Однако клетка, где скапливаются отходы жизнедеятельности, может стать источником неприятного запаха. Регулярная уборка полностью решает эту проблему.

Играют ли кролики

Декоративные кролики отличаются активным и игривым нравом. Они любят бегать, копать и прятаться. Выпуская их из клетки, дайте возможность двигаться и исследовать пространство. Для дополнительного развлечения в клетке можно оставить игрушки или специальные угощения.

Как обустроить жилище для кролика

Чтобы питомец чувствовал себя комфортно, ему потребуется следующее:

  • Просторная клетка с поддоном
  • Укрытие-домик для отдыха
  • Кормушка и поилка
  • Лоток с наполнителем (солома или опилки)
  • Древесные палочки и минералы для обтачивания зубов

Плюсы и минусы содержания декоративного кролика

Плюсы:

  • Лёгкость в содержании
  • Дружелюбный характер
  • Не требуют выгула

Минусы:

  • Потребность в регулярной уборке клетки
  • Чувствительность к шуму и стрессам
  • Склонность к грызть вещи, если находятся вне клетки

Уточнения

Кро́лики — общее название нескольких родов млекопитающих из семейства зайцевых (в том числе и домашних кроликов).

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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