Морская свинка дома: что нужно знать для её счастья

2:53 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Грызуны

Вы когда-нибудь задумывались, как обеспечить морским свинкам комфортные условия для жизни? Эти милые питомцы требуют не только внимания, но и правильно подобранного рациона, максимально приближенного к их естественной среде.

Фото: commons.wikimedia.org by User:Aleksandra 2003, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Guinea pig closeup

В этой статье разберем основные аспекты содержания морских свинок, включая выбор кормов, составление рациона для беременных самок и новорожденных детенышей. Давайте выясним, что можно и нельзя давать вашему питомцу, чтобы он был здоров и доволен.

Основы питания морской свинки

Рацион морской свинки должен быть разнообразным и сбалансированным. Половину ежедневного меню составляет сено, остальные 50% — это сухие корма, сочная пища и свежая зелень.

Сухие корма

К сухим кормам относятся зерновые культуры и специализированные гранулы. Рекомендуемые зерновые:

просо

ячмень

семена подсолнуха

овес

кукуруза

Такие корма следует давать ежедневно, чтобы у питомца всегда был к ним доступ. Готовые смеси часто содержат витамины, что дополнительно поддерживает здоровье.

Сено и веточки

Сено — основа рациона, обеспечивающая правильное пищеварение и стачивание зубов. Как выбрать сено:

свежее, с приятным запахом травы

очищенное от пыли

небольшими порциями без крупных веток

Сено можно заготовить самостоятельно или купить в зоомагазине.

Зелёный корм

Свежие травы — неотъемлемая часть рациона. Это может быть подорожник, клевер, листья одуванчика, шпинат, укроп, петрушка и сельдерей. Главное условие — собирать траву вдали от дорог и загрязнённых территорий.

Сочные продукты

Овощи, фрукты и ягоды дают морским свинкам как угощение. Среди полезных продуктов:

морковь

свёкла

яблоки

тыква

огурцы

цветная капуста

Иногда можно побаловать питомца ягодами или мандаринами.

Лакомства и витамины

Морские свинки нуждаются в витамине С и кальции. Для этого подойдут:

сухофрукты

минеральные камни

веточки вишни

очищенные семена льна, кунжута или подсолнечника

Особый рацион для беременных и малышей

Беременные свинки нуждаются в усиленном питании. Им полезно добавлять в рацион шиповник, проростки пшеницы, морковь и свёклу.

Новорождённые сначала питаются материнским молоком, но уже на второй день начинают пробовать взрослую пищу. В клетке всегда должны быть:

сочные корма

зелёные травы

специальные смеси

Если у самки нет молока, потребуется искусственное вскармливание. Лучше проконсультироваться с ветеринаром.

Уточнения

Морская свинка (лат. Cavia porcellus) — вид одомашненных грызунов из рода свинок семейства свинковых.

