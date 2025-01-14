Морская свинка дома: что нужно знать для её счастья

Вы когда-нибудь задумывались, как обеспечить морским свинкам комфортные условия для жизни? Эти милые питомцы требуют не только внимания, но и правильно подобранного рациона, максимально приближенного к их естественной среде.
В этой статье разберем основные аспекты содержания морских свинок, включая выбор кормов, составление рациона для беременных самок и новорожденных детенышей. Давайте выясним, что можно и нельзя давать вашему питомцу, чтобы он был здоров и доволен.
Рацион морской свинки должен быть разнообразным и сбалансированным. Половину ежедневного меню составляет сено, остальные 50% — это сухие корма, сочная пища и свежая зелень.
К сухим кормам относятся зерновые культуры и специализированные гранулы. Рекомендуемые зерновые:
Такие корма следует давать ежедневно, чтобы у питомца всегда был к ним доступ. Готовые смеси часто содержат витамины, что дополнительно поддерживает здоровье.
Сено — основа рациона, обеспечивающая правильное пищеварение и стачивание зубов. Как выбрать сено:
Сено можно заготовить самостоятельно или купить в зоомагазине.
Свежие травы — неотъемлемая часть рациона. Это может быть подорожник, клевер, листья одуванчика, шпинат, укроп, петрушка и сельдерей. Главное условие — собирать траву вдали от дорог и загрязнённых территорий.
Овощи, фрукты и ягоды дают морским свинкам как угощение. Среди полезных продуктов:
Иногда можно побаловать питомца ягодами или мандаринами.
Морские свинки нуждаются в витамине С и кальции. Для этого подойдут:
Беременные свинки нуждаются в усиленном питании. Им полезно добавлять в рацион шиповник, проростки пшеницы, морковь и свёклу.
Новорождённые сначала питаются материнским молоком, но уже на второй день начинают пробовать взрослую пищу. В клетке всегда должны быть:
Если у самки нет молока, потребуется искусственное вскармливание. Лучше проконсультироваться с ветеринаром.
Морская свинка (лат. Cavia porcellus) — вид одомашненных грызунов из рода свинок семейства свинковых.
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