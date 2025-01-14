Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине
Зимняя подготовка грунта: чем посыпать снег для улучшения плодородия
Почему Трусова отказалась от прыжков в своих выступлениях: подробности личной жизни фигуристки
Удивительный эффект резкого похудения: почему кожа теряет свою красоту
Зима не повод для паники: как подготовить машину к морозам
Актриса Лиза Арзамасова предстала в дерзком образе
Эта горная река в Абхазии иногда течёт вспять
Как найти мотивацию и полюбить своё тело при похудении?
Минус хлеб, плюс сало: четыре простых способа сделать котлеты вкуснее, сочнее и пышнее

Морская свинка дома: что нужно знать для её счастья

2:53
Зоосфера » Грызуны

Вы когда-нибудь задумывались, как обеспечить морским свинкам комфортные условия для жизни? Эти милые питомцы требуют не только внимания, но и правильно подобранного рациона, максимально приближенного к их естественной среде.

Guinea pig closeup
Фото: commons.wikimedia.org by User:Aleksandra 2003, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Guinea pig closeup

В этой статье разберем основные аспекты содержания морских свинок, включая выбор кормов, составление рациона для беременных самок и новорожденных детенышей. Давайте выясним, что можно и нельзя давать вашему питомцу, чтобы он был здоров и доволен.

Основы питания морской свинки

Рацион морской свинки должен быть разнообразным и сбалансированным. Половину ежедневного меню составляет сено, остальные 50% — это сухие корма, сочная пища и свежая зелень.

Сухие корма

К сухим кормам относятся зерновые культуры и специализированные гранулы. Рекомендуемые зерновые:

  • просо
  • ячмень
  • семена подсолнуха
  • овес
  • кукуруза

Такие корма следует давать ежедневно, чтобы у питомца всегда был к ним доступ. Готовые смеси часто содержат витамины, что дополнительно поддерживает здоровье.

Сено и веточки

Сено — основа рациона, обеспечивающая правильное пищеварение и стачивание зубов. Как выбрать сено:

  • свежее, с приятным запахом травы
  • очищенное от пыли
  • небольшими порциями без крупных веток

Сено можно заготовить самостоятельно или купить в зоомагазине.

Зелёный корм

Свежие травы — неотъемлемая часть рациона. Это может быть подорожник, клевер, листья одуванчика, шпинат, укроп, петрушка и сельдерей. Главное условие — собирать траву вдали от дорог и загрязнённых территорий.

Сочные продукты

Овощи, фрукты и ягоды дают морским свинкам как угощение. Среди полезных продуктов:

  • морковь
  • свёкла
  • яблоки
  • тыква
  • огурцы
  • цветная капуста

Иногда можно побаловать питомца ягодами или мандаринами.

Лакомства и витамины

Морские свинки нуждаются в витамине С и кальции. Для этого подойдут:

  • сухофрукты
  • минеральные камни
  • веточки вишни
  • очищенные семена льна, кунжута или подсолнечника

Особый рацион для беременных и малышей

Беременные свинки нуждаются в усиленном питании. Им полезно добавлять в рацион шиповник, проростки пшеницы, морковь и свёклу.

Новорождённые сначала питаются материнским молоком, но уже на второй день начинают пробовать взрослую пищу. В клетке всегда должны быть:

  • сочные корма
  • зелёные травы
  • специальные смеси

Если у самки нет молока, потребуется искусственное вскармливание. Лучше проконсультироваться с ветеринаром.

Уточнения

Морская свинка (лат. Cavia porcellus) — вид одомашненных грызунов из рода свинок семейства свинковых.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Прилучный показал, какой праздник устроил сыну Тимофею в день его рождения
Шоу-бизнес
Прилучный показал, какой праздник устроил сыну Тимофею в день его рождения Аудио 
Прическа после 50: 5 ошибок, которые делают вас старше
Красота и стиль
Прическа после 50: 5 ошибок, которые делают вас старше Аудио 
5 эфирных масел, которые избавляют от морщин на лице
Красота и стиль
5 эфирных масел, которые избавляют от морщин на лице Аудио 
Популярное
Прилучный показал, какой праздник устроил сыну Тимофею в день его рождения

Актёр Павел Прилучный похвастался организацией дня рождения своего сына Тимофея от актрисы Агаты Муцениеце.

Прилучный показал, какой праздник устроил сыну Тимофею в день его рождения
Повышение пенсий с 1 февраля: что известно сейчас?
Повышение пенсий с 1 февраля: что известно сейчас?
Убираем пигментные пятна и улучшает текстуру кожи: секрет пилинга
Нажмите это перед включением стиральной машины и счета за электроэнергию сократятся втрое
Правительство РФ обратило внимание на экологическую катастрофу в Тамани и Крыму Любовь Степушова Нагатинская набережная: новый центр притяжения для жителей и туристов Игорь Буккер Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин
5 деталей, которые превращают обычную квартиру в дизайнерский шедевр
Александр Ревва раскрыл самый быстрый способ похудения после Нового года
5 растений, которые нельзя подкармливать золой
5 растений, которые нельзя подкармливать золой
Последние материалы
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине
Зимняя подготовка грунта: чем посыпать снег для улучшения плодородия
Почему Трусова отказалась от прыжков в своих выступлениях: подробности личной жизни фигуристки
Удивительный эффект резкого похудения: почему кожа теряет свою красоту
Зима не повод для паники: как подготовить машину к морозам
Актриса Лиза Арзамасова предстала в дерзком образе
Эта горная река в Абхазии иногда течёт вспять
Как найти мотивацию и полюбить своё тело при похудении?
Минус хлеб, плюс сало: четыре простых способа сделать котлеты вкуснее, сочнее и пышнее
Сбербанк, Альфа-банк и Т-Банк объединяют усилия в области платёжных решений
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.