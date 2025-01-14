Что нужно знать, отправляясь в путешествие с собакой

4:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Отправляясь в поездку с собакой, важно заранее подготовить все необходимые документы и учесть требования страны или региона, куда вы направляетесь. Эти правила введены для защиты местной фауны от возможных инфекций, переносимых животными. Разберем, что нужно предусмотреть для путешествий с питомцем в России, Европе и других странах мира.

Фото: commons.wikimedia.org by Joysadhin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Хозяин с собакой на морском пляже

Документы для поездок с собакой

В пределах России

Путешествия по России с собакой требуют минимального набора документов:

Ветеринарный паспорт с отметками о вакцинации;

Документ, подтверждающий право на собаку (договор купли-продажи, родословная и т. д.) — редко запрашивается, но лучше иметь при себе.

Если собака участвует в выставках или соревнованиях, понадобится ветеринарное свидетельство формы №1, где указаны все прививки по графику.

В страны Таможенного союза (ТС)

Для поездок в страны ТС потребуется:

Ветеринарный паспорт

Сертификат ТС формы №1

Документ, подтверждающий право на собаку

В Европу

Каждая страна ЕС имеет свои требования к ввозу животных. Основной список документов:

Международный ветеринарный паспорт

Сертификат формы №5А

Ветеринарный сертификат ЕС

Таможенная декларация

Справка о племенной ценности (при необходимости)

Документ, подтверждающий право на собаку

Перед отправлением обязательно посетите ветеринарного врача за 5 дней до выезда для подтверждения здоровья питомца.

В другие страны

Для поездок за пределы России и ТС требуется:

Ветеринарный сертификат формы №5А;

Таможенная декларация;

Ветеринарный паспорт.

Некоторые государства также требуют тест на антитела к бешенству. Уточнить требования можно в консульстве страны.Ветеринарный паспорт международного образца

Международный ветеринарный паспорт необходим для выезда за границу. В нем указываются:

Кличка, пол, порода, возраст и окрас собаки

Информация о чипировании

Данные о вакцинации, дегельминтизации и обработке от паразитов.

Все записи дублируются на английском языке.

Необходимые прививки

Перед поездкой нужно сделать обязательные прививки:

От бешенства (за 21 день до выезда);

Против вирусного гепатита, лептоспироза, чумы и парвовироза.

Также требуется провести дегельминтизацию и обработку от клещей и блох с отметкой в паспорте.

Дополнительные документы

Ветеринарное свидетельство формы №1

Этот документ нужен для поездок внутри страны на выставки или соревнования. Выдается в государственной ветеринарной клинике бесплатно за 5 дней до отправки.

Сертификат ТС формы №1

Необходим для поездок по странам Таможенного союза. Срок действия — 5 дней.

Сертификат ЕС

Требуется для путешествий по Евросоюзу. Оформляется на основе ветеринарного паспорта.

Тест на антитела к бешенству

В некоторых странах обязателен. Процедура проводится:

Не раньше, чем через 30 дней после вакцинации;

За три месяца до выезда.

Срок ожидания результатов — до 14 дней.

Микрочип

Чипирование — обязательное условие для поездок в ЕС и другие страны. Установка чипа должна предшествовать вакцинации от бешенства.

Таможенная декларация

Заполняется в двух экземплярах (на вывоз и ввоз) и хранится до конца поездки.

Полезные советы

Начинайте подготовку документов за 2-3 недели до поездки.

Проверьте сроки действия справок.

Подготовьте собаку: вымойте, обработайте шерсть от паразитов и позаботьтесь о ее комфорте в дороге.

Уточняйте правила ввоза животных в консульствах.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

