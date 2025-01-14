Что нужно знать, отправляясь в путешествие с собакой

Отправляясь в поездку с собакой, важно заранее подготовить все необходимые документы и учесть требования страны или региона, куда вы направляетесь. Эти правила введены для защиты местной фауны от возможных инфекций, переносимых животными. Разберем, что нужно предусмотреть для путешествий с питомцем в России, Европе и других странах мира.
Путешествия по России с собакой требуют минимального набора документов:
Если собака участвует в выставках или соревнованиях, понадобится ветеринарное свидетельство формы №1, где указаны все прививки по графику.
Для поездок в страны ТС потребуется:
Каждая страна ЕС имеет свои требования к ввозу животных. Основной список документов:
Перед отправлением обязательно посетите ветеринарного врача за 5 дней до выезда для подтверждения здоровья питомца.
Для поездок за пределы России и ТС требуется:
Некоторые государства также требуют тест на антитела к бешенству. Уточнить требования можно в консульстве страны.Ветеринарный паспорт международного образца
Международный ветеринарный паспорт необходим для выезда за границу. В нем указываются:
Данные о вакцинации, дегельминтизации и обработке от паразитов.
Все записи дублируются на английском языке.
Перед поездкой нужно сделать обязательные прививки:
Этот документ нужен для поездок внутри страны на выставки или соревнования. Выдается в государственной ветеринарной клинике бесплатно за 5 дней до отправки.
Необходим для поездок по странам Таможенного союза. Срок действия — 5 дней.
Требуется для путешествий по Евросоюзу. Оформляется на основе ветеринарного паспорта.
В некоторых странах обязателен. Процедура проводится:
Чипирование — обязательное условие для поездок в ЕС и другие страны. Установка чипа должна предшествовать вакцинации от бешенства.
Заполняется в двух экземплярах (на вывоз и ввоз) и хранится до конца поездки.
Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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