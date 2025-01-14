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Что нужно знать, отправляясь в путешествие с собакой

4:01
Зоосфера » Собаки

Отправляясь в поездку с собакой, важно заранее подготовить все необходимые документы и учесть требования страны или региона, куда вы направляетесь. Эти правила введены для защиты местной фауны от возможных инфекций, переносимых животными. Разберем, что нужно предусмотреть для путешествий с питомцем в России, Европе и других странах мира.

Хозяин с собакой на морском пляже
Фото: commons.wikimedia.org by Joysadhin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Хозяин с собакой на морском пляже

Документы для поездок с собакой

В пределах России

Путешествия по России с собакой требуют минимального набора документов:

  • Ветеринарный паспорт с отметками о вакцинации;
  • Документ, подтверждающий право на собаку (договор купли-продажи, родословная и т. д.) — редко запрашивается, но лучше иметь при себе.

Если собака участвует в выставках или соревнованиях, понадобится ветеринарное свидетельство формы №1, где указаны все прививки по графику.

В страны Таможенного союза (ТС)

Для поездок в страны ТС потребуется:

  • Ветеринарный паспорт
  • Сертификат ТС формы №1
  • Документ, подтверждающий право на собаку

В Европу

Каждая страна ЕС имеет свои требования к ввозу животных. Основной список документов:

  • Международный ветеринарный паспорт
  • Сертификат формы №5А
  • Ветеринарный сертификат ЕС
  • Таможенная декларация
  • Справка о племенной ценности (при необходимости)
  • Документ, подтверждающий право на собаку

Перед отправлением обязательно посетите ветеринарного врача за 5 дней до выезда для подтверждения здоровья питомца.

В другие страны

Для поездок за пределы России и ТС требуется:

  • Ветеринарный сертификат формы №5А;
  • Таможенная декларация;
  • Ветеринарный паспорт.

Некоторые государства также требуют тест на антитела к бешенству. Уточнить требования можно в консульстве страны.Ветеринарный паспорт международного образца

Международный ветеринарный паспорт необходим для выезда за границу. В нем указываются:

  • Кличка, пол, порода, возраст и окрас собаки
  • Информация о чипировании

Данные о вакцинации, дегельминтизации и обработке от паразитов.
Все записи дублируются на английском языке.

Необходимые прививки

Перед поездкой нужно сделать обязательные прививки:

  • От бешенства (за 21 день до выезда);
  • Против вирусного гепатита, лептоспироза, чумы и парвовироза.
  • Также требуется провести дегельминтизацию и обработку от клещей и блох с отметкой в паспорте.

Дополнительные документы

Ветеринарное свидетельство формы №1

Этот документ нужен для поездок внутри страны на выставки или соревнования. Выдается в государственной ветеринарной клинике бесплатно за 5 дней до отправки.

Сертификат ТС формы №1

Необходим для поездок по странам Таможенного союза. Срок действия — 5 дней.

Сертификат ЕС

Требуется для путешествий по Евросоюзу. Оформляется на основе ветеринарного паспорта.

Тест на антитела к бешенству

В некоторых странах обязателен. Процедура проводится:

  • Не раньше, чем через 30 дней после вакцинации;
  • За три месяца до выезда.
  • Срок ожидания результатов — до 14 дней.

Микрочип

Чипирование — обязательное условие для поездок в ЕС и другие страны. Установка чипа должна предшествовать вакцинации от бешенства.

Таможенная декларация

Заполняется в двух экземплярах (на вывоз и ввоз) и хранится до конца поездки.

Полезные советы

  • Начинайте подготовку документов за 2-3 недели до поездки.
  • Проверьте сроки действия справок.
  • Подготовьте собаку: вымойте, обработайте шерсть от паразитов и позаботьтесь о ее комфорте в дороге.
  • Уточняйте правила ввоза животных в консульствах.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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