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Как узнать пол попугая: простые признаки, которые работают

2:51
Зоосфера » Птицы

Попугай — одна из самых популярных домашних птиц. Эти веселые и общительные создания приносят владельцам радость, а порой даже доход от продажи потомства. Но чтобы получить птенцов, важно с самого начала правильно определить пол птицы.

Волнистый попугай
Фото: Wikipedia by Josh Berglund, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Волнистый попугай

Определение пола попугая — задача не из легких. Многие виды попугаев отличаются схожим внешним видом, и даже опытные заводчики нередко ошибаются. Но есть признаки, которые помогут разобраться в этом вопросе.

Почему так важно знать пол попугая

Если вы планируете разведение, знание пола птиц — ключевой момент. Установить половую принадлежность попугая можно не раньше 4-5 недель после его рождения. Заселение двух самок в одну клетку может обернуться проблемами: они часто конфликтуют и дерутся. Самцы же, наоборот, быстро находят общий язык и спокойно уживаются друг с другом.

Как отличить самца от самки

Существует несколько признаков, по которым можно определить пол попугая. Рассмотрим их подробнее:

Форма головы

У самок голова имеет куполообразную форму, в то время как у самцов затылок более угловатый и вытянутый.

Яркость оперения

Самцы чаще всего имеют более яркий окрас. Однако этот критерий не универсален и не применим ко всем видам.

Посадка на жердочке

Самки обычно стоят с широко расставленными лапками, а у самцов лапы расположены ближе друг к другу.

Голос

Голос самки звучит глухо и слегка скрипуче. Самцы же радуют своих хозяев более нежным и звонким пением.

Поведение

Самцы часто проявляют интерес к зеркалам, обожают разглядывать свое отражение и крутиться вокруг зеркала. Самки же предпочитают другие виды развлечений и обычно игнорируют этот аксессуар.
Особенности у разных видов попугаев
Для каждого вида попугаев существуют свои нюансы в определении пола. Например:

  • Волнистые попугаи: у самцов ярче окрашены восковицы (участок кожи над клювом).
  • Ожереловые попугаи: самцы отличаются характерным кольцом на шее, которое становится заметным с возрастом.
  • Неразлучники: определение пола возможно только при наблюдении за поведением.
  • Корелла: у самцов крылья и хвост обычно имеют яркие контрастные цвета.
  • Жако: различить пол можно по форме головы и телосложению.
    Розелла: самцы крупнее и имеют более насыщенный окрас.

Знание этих особенностей поможет выбрать правильную пару для разведения или избежать конфликтов между птицами в одной клетке.

Уточнения

Попугаеобра́зные (лат. Psittaciformes) — отряд птиц из инфракласса новонёбных. 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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