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Всё для аквариума: как создать рай для рыб дома

4:09
Зоосфера » Рыбы

Аквариум — это не только стильное украшение интерьера, но и способ улучшить эмоциональное состояние. Чтобы обеспечить комфорт обитателям водного мира, потребуется специальное оборудование. Разберёмся, что именно понадобится.

Золотые рыбки
Фото: commons.wikimedia.org by Daiju Azuma, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Золотые рыбки

Главное оборудование для аквариума

Обустраивая аквариум, важно выбрать правильное оборудование. Основной список включает:

  • Кислородный компрессор для насыщения воды кислородом;
  • Систему фильтрации для поддержания чистоты воды;
  • Обогреватель или холодильное оборудование (в зависимости от видов рыб);
  • Освещение для роста растений и поддержания здоровья обитателей;
  • Дополнительные аксессуары для ухода за резервуаром.

Давайте подробнее рассмотрим каждую из этих категорий.

Фильтрация воды: залог здоровья рыб

Рыбы не могут жить в загрязнённой воде — это приводит к болезням и гибели. Регулярная замена воды и чистка стенок важны, но не всегда достаточны. Здесь поможет фильтр.

Внешний фильтр подходит для больших аквариумов. Он имеет внушительные размеры, эффективно очищает воду, но шумит, поэтому не рекомендован для спальни.
Внутренний фильтр более компактный и тихий, подходит для резервуаров объёмом от 20 до 200 литров. В больших аквариумах его используют как дополнительный.

Поддержание температуры воды

Для тропических рыб, которые привыкли к теплу, необходим постоянный температурный режим. Здесь выручат автоматические нагреватели:

  • Погружные — устанавливаются непосредственно в воду.
  • Донные — размещаются в грунте.
  • Внешние — крепятся снаружи резервуара.

Мощность прибора подбирается по формуле: 1 Вт на 1 литр воды. Например, для аквариума объёмом 100 литров нужен нагреватель на 100 Вт. Отдавайте предпочтение качественным моделям с термостатом — они точнее поддерживают заданную температуру.

Искусственное освещение

Правильное освещение — неотъемлемая часть ухода за аквариумом. Оно помогает растениям расти и придаёт резервуару эстетичный вид. Люминесцентные лампы — лучший выбор. Они:

  • Приближены к естественному солнечному свету
  • Экономичны
  • Не перегреваются

Мощность рассчитывается по формуле: 0,5 Вт на 1 литр воды. Лампы крепятся к крышке аквариума, а их работу можно регулировать в зависимости от времени суток.

Кислородный компрессор: зачем он нужен

Рыбы нуждаются в кислороде, а компрессор помогает насытить воду пузырьками воздуха, которые поднимаются к поверхности. Устройства бывают:

  • Внешние — не занимают место внутри аквариума, но работают шумно.
  • Внутренние — компактны и тихие, но занимают место в резервуаре.

Оптимальная мощность компрессора — 0,5 Вт на 1 литр воды. Выбирайте модель в зависимости от объёма аквариума и потребностей обитателей.

Холодильное оборудование

Для рыб, привыкших к холодной воде, потребуется охлаждающее устройство. Оно поддерживает стабильную температуру и оснащено терморегулятором. Такие приборы работают аналогично нагревателям, но с обратным эффектом.

Аксессуары для ухода

Для полноценного ухода за аквариумом понадобятся дополнительные инструменты:

  • Сачки для перемещения рыб
  • Скребки для очистки стенок
  • Лопатки для грунта
  • Шланги для откачивания воды
  • Специальная химия для очистки

Важно! Бытовые моющие средства использовать нельзя, так как они могут навредить обитателям.

Всё для идеального аквариума в одном месте

В специализированных магазинах вы найдёте всё необходимое: от качественных аквариумов и оборудования до декоративных элементов. Убедитесь, что ваш аквариум станет не только украшением дома, но и комфортным местом для жизни его обитателей.

Уточнения

Аква́риум (лат. aquarium) — искусственно образованная водная среда обитания в прозрачном резервуаре, предназначенная для содержания организмов-гидробионтов (растений и животных) и наблюдения за ними. 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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