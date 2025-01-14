Как приучить взрослого кота к лотку: 8 простых шагов для успеха

Это непростая задача, особенно если питомец раньше привык справлять нужду на улице или в любом месте дома. Однако добиться успеха вполне реально! Главное — терпение и последовательность.
Закройте все труднодоступные места, где кошка могла бы устроить "туалет": под диваном, за шкафом или холодильником. Это снизит вероятность неприятных сюрпризов.
Убедитесь, что лоток соответствует размерам животного. Если кошка привыкла к улице, приобретите наполнитель, похожий на естественную почву.
Лучший вариант — туалетная комната. Важно, чтобы питомец мог беспрепятственно попасть туда. Например, оставляйте дверь приоткрытой.
В первые дни кот может нервничать и искать укромное место. Как только заметите признаки беспокойства, отнесите его в лоток. Закройте животное в комнате, чтобы оно побывало там в одиночестве. Это поможет снизить стресс, ведь кошки не любят внимания во время туалета.
Если кошка воспользовалась лотком, обязательно похвалите ее. Небольшое угощение станет приятным поощрением.
Если кот "сходил" в неподходящее место, не ругайте его. Соберите фекалии и положите их в лоток. С запахом животному будет проще запомнить правильное место. Аналогично поступайте, если кошка помочилась: пропитайте песок, затем переместите его в лоток.
Если кот упорно выбирает другое место, перенесите лоток туда. Постепенно, после привыкания, передвигайте его к желаемой точке, например, в санузел.
Если питомец отказывается ходить на лоток, попробуйте средства, привлекающие кошек или отпугивающие их от нежелательных мест.
Приучение взрослой кошки к лотку требует терпения, но соблюдение этих рекомендаций увеличит ваши шансы на успех. Не забывайте, что наказания лишь усилят стресс у животного, а доброжелательное отношение, наоборот, ускорит адаптацию.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
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