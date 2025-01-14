Как приучить взрослого кота к лотку: 8 простых шагов для успеха

2:26 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Это непростая задача, особенно если питомец раньше привык справлять нужду на улице или в любом месте дома. Однако добиться успеха вполне реально! Главное — терпение и последовательность.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бенгальская кошка

Как приучить взрослую кошку к лотку: пошаговая инструкция

Создайте комфортные условия

Закройте все труднодоступные места, где кошка могла бы устроить "туалет": под диваном, за шкафом или холодильником. Это снизит вероятность неприятных сюрпризов.

Выберите подходящий лоток

Убедитесь, что лоток соответствует размерам животного. Если кошка привыкла к улице, приобретите наполнитель, похожий на естественную почву.

Установите лоток в доступном месте

Лучший вариант — туалетная комната. Важно, чтобы питомец мог беспрепятственно попасть туда. Например, оставляйте дверь приоткрытой.

Наблюдайте за поведением

В первые дни кот может нервничать и искать укромное место. Как только заметите признаки беспокойства, отнесите его в лоток. Закройте животное в комнате, чтобы оно побывало там в одиночестве. Это поможет снизить стресс, ведь кошки не любят внимания во время туалета.

Похвала за успехи

Если кошка воспользовалась лотком, обязательно похвалите ее. Небольшое угощение станет приятным поощрением.

Используйте запах для обучения

Если кот "сходил" в неподходящее место, не ругайте его. Соберите фекалии и положите их в лоток. С запахом животному будет проще запомнить правильное место. Аналогично поступайте, если кошка помочилась: пропитайте песок, затем переместите его в лоток.

Измените расположение лотка

Если кот упорно выбирает другое место, перенесите лоток туда. Постепенно, после привыкания, передвигайте его к желаемой точке, например, в санузел.

Используйте специальные спреи

Если питомец отказывается ходить на лоток, попробуйте средства, привлекающие кошек или отпугивающие их от нежелательных мест.

Приучение взрослой кошки к лотку требует терпения, но соблюдение этих рекомендаций увеличит ваши шансы на успех. Не забывайте, что наказания лишь усилят стресс у животного, а доброжелательное отношение, наоборот, ускорит адаптацию.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

