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Какой намордник идеально подойдёт вашей собаке

2:15
Зоосфера » Собаки

Выбор намордника может стать настоящим вызовом для владельца собаки. Современные зоомагазины предлагают разнообразие моделей, каждая из которых имеет свои особенности, подходящие для определённых пород и ситуаций.

Собака у ветеринара
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Собака у ветеринара

Пластиковые намордники: лёгкость и практичность

Эти модели станут отличным выбором для защиты от укусов и обучения. Пластик лёгкий, не мешает собаке дышать и пить, а также позволяет давать лакомства. Кроме того, такие намордники легко мыть и быстро сушить. Однако их недостаток — меньшая прочность по сравнению с другими материалами.

Кожаные намордники: классика и комфорт

Кожаные модели, особенно в виде корзинок, удобны и универсальны. Они обеспечивают свободное дыхание, питьё и даже возможность получать угощения. Однако есть один минус — некоторые собаки умудряются снять кожаный намордник.

Нейлоновые намордники: для особых случаев

Мягкие тканевые намордники в форме "трубы" чаще всего делают из нейлона. Они подходят для собак с приплюснутой мордой и легко надеваются. Но стоит помнить, что в таких моделях дыхание ограничено, поэтому использовать их лучше на короткое время.

Груминговые намордники: безопасность во время стрижки

Если ваша собака проявляет агрессию к чужим, груминговый намордник станет незаменимым помощником. Изготовленные из сетки и ткани, они обеспечивают свободное дыхание, но лишают возможности пить или есть. Это временный аксессуар, который не подходит для обучения или длительного ношения.

Металлические намордники: прочность на первом месте

Эти модели отличаются высокой прочностью, но имеют недостаток — значительный вес. Они лучше всего подойдут для крупных пород, которым необходима надёжная защита.

Как выбрать

Подбор намордника зависит от ситуации, породы и целей использования. Лёгкость, прочность, комфорт и возможность свободного дыхания — ключевые параметры, которые помогут выбрать подходящую модель.

Уточнения

Намордник (от «морда») — приспособление, род оброти, узды, ременной, проволочной и прочей, надеваемое (закрепляемое) на морду (пасть) животных, чтобы они не кусались, не рыли землю, не сосали маток и т.п.. Другие названия — нарыльник (от «рыло»); озевник (от «зевать»); нагубник (от «губы»).

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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