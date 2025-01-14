Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Садальский назвал смерть Добровольской личной трагедией
План ухода за кожей для напряжённой недели
Как приготовить рассыпчатую и ароматную пшённую кашу — три простых совета
Ожидаем урожай: шаги к тому, чтобы груша плодоносила быстрее
Путешествие в Северную Корею через Приморье всё больше привлекает туристов из России
Как правильно выбрать столешницу? Это важно для интерьера кухни
Как приучить взрослого кота к лотку: 8 простых шагов для успеха
Борьба с сорняками: как справиться со снытью
Телевизор и игры: как ваши привычки разрушают мозг

Нужно ли стричь когти кошке: главные правила ухода за лапками

1:36
Зоосфера » Кошки

Вы когда-нибудь задумывались, нужно ли стричь когти вашей кошке? Для уличных котов этот вопрос отпадает сам собой: острые когти — их главное оружие. Они помогают взбираться на деревья, защищаться от врагов и метить территорию благодаря специальным железам на когтях.

Абиссинский кот
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Абиссинский кот

Но что делать, если ваш пушистый друг живет исключительно дома? На мягких поверхностях когти не стачиваются сами собой. В этом случае на помощь приходят когтеточки или прогулки на улице.

Когда кошке нужно подстричь когти

В дикой природе кошки инстинктивно стачивают когти о твердые поверхности. Молодые и активные животные прекрасно справляются с этой задачей сами. Но с возрастом это становится сложнее, и тогда владельцу нужно взять ситуацию под контроль. Если вы не уверены в своих навыках, доверьте эту задачу грумеру или ветеринару.

Как определить, что время пришло

Обращайте внимание на несколько признаков:

  • Царапины на полу, мебели или одеялах.
  • Когти заметны, даже когда кошка просто лежит.
  • При беге слышен характерный стук когтей о пол.
  • Питомцу становится сложно ухаживать за лапами.

Обычно когти обрезают, когда они становятся длинными, изогнутыми и слишком острыми. Регулярность процедуры зависит от активности животного. В среднем домашним кошкам нужно подрезать когти каждые 2-3 недели.

Помните: здоровые когти — залог комфорта и безопасности вашей кошки.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Нажмите это перед включением стиральной машины и счета за электроэнергию сократятся втрое
Недвижимость
Нажмите это перед включением стиральной машины и счета за электроэнергию сократятся втрое Аудио 
Красный, зелёный, синий: что означает цвет антифриза
Авто
Красный, зелёный, синий: что означает цвет антифриза Аудио 
США требуют, чтобы Россия отказалась от доли в нефтяной индустрии Сербии
Экономика и бизнес
США требуют, чтобы Россия отказалась от доли в нефтяной индустрии Сербии Аудио 
Популярное
Повышение пенсий с 1 февраля: что известно сейчас?

С 1 февраля 2025 года в России могут провести дополнительную индексацию пенсий, если уровень инфляции превысит прогнозы. Об этом сообщила Светлана Бессараб из комитета Госдумы по труду и социальной политике.

Повышение пенсий с 1 февраля: что известно сейчас?
Прилучный показал, какой праздник устроил сыну Тимофею в день его рождения
Прилучный показал, какой праздник устроил сыну Тимофею в день его рождения
Убираем пигментные пятна и улучшает текстуру кожи: секрет пилинга
Нажмите это перед включением стиральной машины и счета за электроэнергию сократятся втрое
Правительство РФ обратило внимание на экологическую катастрофу в Тамани и Крыму Любовь Степушова Нагатинская набережная: новый центр притяжения для жителей и туристов Игорь Буккер Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин
Александр Ревва раскрыл самый быстрый способ похудения после Нового года
5 деталей, которые превращают обычную квартиру в дизайнерский шедевр
5 растений, которые нельзя подкармливать золой
5 растений, которые нельзя подкармливать золой
Последние материалы
Ожидаем урожай: шаги к тому, чтобы груша плодоносила быстрее
Путешествие в Северную Корею через Приморье всё больше привлекает туристов из России
Как правильно выбрать столешницу? Это важно для интерьера кухни
Как приучить взрослого кота к лотку: 8 простых шагов для успеха
Борьба с сорняками: как справиться со снытью
Телевизор и игры: как ваши привычки разрушают мозг
Нужно ли стричь когти кошке: главные правила ухода за лапками
Роспотребнадзор проведёт внеплановые проверки в сети магазинов Светофор
1500 древних блоков: загадки Долинного храма Египта
Эти хитрости помогут вашему автомобилю быстрее прогреться зимой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.