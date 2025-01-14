Нужно ли стричь когти кошке: главные правила ухода за лапками

Вы когда-нибудь задумывались, нужно ли стричь когти вашей кошке? Для уличных котов этот вопрос отпадает сам собой: острые когти — их главное оружие. Они помогают взбираться на деревья, защищаться от врагов и метить территорию благодаря специальным железам на когтях.
Но что делать, если ваш пушистый друг живет исключительно дома? На мягких поверхностях когти не стачиваются сами собой. В этом случае на помощь приходят когтеточки или прогулки на улице.
В дикой природе кошки инстинктивно стачивают когти о твердые поверхности. Молодые и активные животные прекрасно справляются с этой задачей сами. Но с возрастом это становится сложнее, и тогда владельцу нужно взять ситуацию под контроль. Если вы не уверены в своих навыках, доверьте эту задачу грумеру или ветеринару.
Обращайте внимание на несколько признаков:
Обычно когти обрезают, когда они становятся длинными, изогнутыми и слишком острыми. Регулярность процедуры зависит от активности животного. В среднем домашним кошкам нужно подрезать когти каждые 2-3 недели.
Помните: здоровые когти — залог комфорта и безопасности вашей кошки.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
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