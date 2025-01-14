Нужно ли стричь когти кошке: главные правила ухода за лапками

1:36 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Вы когда-нибудь задумывались, нужно ли стричь когти вашей кошке? Для уличных котов этот вопрос отпадает сам собой: острые когти — их главное оружие. Они помогают взбираться на деревья, защищаться от врагов и метить территорию благодаря специальным железам на когтях.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Абиссинский кот

Но что делать, если ваш пушистый друг живет исключительно дома? На мягких поверхностях когти не стачиваются сами собой. В этом случае на помощь приходят когтеточки или прогулки на улице.

Когда кошке нужно подстричь когти

В дикой природе кошки инстинктивно стачивают когти о твердые поверхности. Молодые и активные животные прекрасно справляются с этой задачей сами. Но с возрастом это становится сложнее, и тогда владельцу нужно взять ситуацию под контроль. Если вы не уверены в своих навыках, доверьте эту задачу грумеру или ветеринару.

Как определить, что время пришло

Обращайте внимание на несколько признаков:

Царапины на полу, мебели или одеялах.

Когти заметны, даже когда кошка просто лежит.

При беге слышен характерный стук когтей о пол.

Питомцу становится сложно ухаживать за лапами.

Обычно когти обрезают, когда они становятся длинными, изогнутыми и слишком острыми. Регулярность процедуры зависит от активности животного. В среднем домашним кошкам нужно подрезать когти каждые 2-3 недели.

Помните: здоровые когти — залог комфорта и безопасности вашей кошки.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

