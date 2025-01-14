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13 кошачьих пород, которые идеально подойдут для людей с высоким уровнем тревожности

2:42
Зоосфера

Для людей с тревожностью кошки могут стать настоящими источниками утешения и покоя. Исследования показывают, что общение с животными помогает снижать уровень стресса и гормона кортизола в организме. Среди всех домашних животных кошки часто оказываются более подходящими компаньонами, особенно для тех, кто не хочет слишком активно взаимодействовать с питомцем. В этой статье мы расскажем о 13 породах кошек, чьи спокойные и заботливые характеры идеально подходят для создания уютной, умиротворённой атмосферы:

Курильский бобтейл
Фото: commons.wikimedia. org by TRUE KURILIANS, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Курильский бобтейл
  • Американский бобтейл - ласковые и игривые, такие кошки могут поддержать в трудные моменты и составить компанию на прогулке.

  • Американский кёрл - привязаны к своим хозяевам и идеально подходят для тех, кто ищет компаньона, который всегда рядом.

  • Американская жесткошёрстная кошка - спокойные и нетребовательные, эти кошки подойдут как интровертам, так и тем, кто страдает тревожностью.

  • Бирманская кошка - одна из самых ленивых пород, предпочитающая одиночество и своего хозяина. Эти кошки любят уют и спокойствие.

  • Шартрез - кошки этой породы известны своей преданностью и мягким характером, идеально подходят для людей, ищущих спокойного спутника.

  • Экзотическая короткошёрстная кошка - любопытные и умные, они хорошо адаптируются к дому и требуют внимания, но при этом достаточно спокойны.

  • Гималайская кошка - спокойные и ласковые питомцы, которые любят проводить время рядом с хозяином в расслабленной атмосфере.

  • Норвежская лесная кошка - любят одиночество, но когда решат, что время для общения пришло, они обязательно подойдут к вам.

  • Ориентальная кошка - игривые и общительные, ориентальные кошки идеально подходят для активных людей, которым нужен не только уют, но и энергия.

  • Персидская кошка - предпочитают рутину и порядок, что помогает создать стабильную атмосферу для людей с тревожностью.

  • Рэгдолл - известные своей спокойной натурой и любовью к близости с хозяином, эти кошки идеально подходят для тех, кто ищет расслабление и поддержку.

  • Шотландская вислоухая кошка - любят компанию людей и становятся отличными напарниками для работы из дома.

  • Селкирк-рекс - дружелюбные и игривые кошки, которые будут рядом, чтобы поддержать и отвлечь от тревог.

Эти породы кошек могут стать не только верными спутниками, но и настоящими терапевтами, помогая справляться с эмоциональными трудностями.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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