Как понять, что пора подстричь кошке когти

Кошки, живущие на улице, обычно не нуждаются в стрижке когтей, так как они естественно стачиваются при активных играх и лазанье по деревьям. Однако у домашних питомцев, которые не имеют возможности стачивать когти на твёрдых поверхностях, могут возникать проблемы с этим процессом. Чтобы избежать дискомфорта или повреждения мебели, владельцам домашних кошек иногда приходится помогать своим питомцам, регулярно подстригая их когти.
Когда пора стричь когти кошке
Вот четыре явных признака, которые помогут понять, что пришло время для стрижки:
Важно помнить, что необходимость в стрижке когтей зависит от активности животного. Молодые и активные кошки часто стачивают когти самостоятельно, тогда как пожилым животным или менее подвижным питомцам может потребоваться помощь хозяев или профессионалов (грумеров или ветеринаров). Обычно стрижка требуется каждые 2-3 недели.
Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
С 1 февраля 2025 года в России могут провести дополнительную индексацию пенсий, если уровень инфляции превысит прогнозы. Об этом сообщила Светлана Бессараб из комитета Госдумы по труду и социальной политике.