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Как понять, что пора подстричь кошке когти

1:46
Зоосфера

Кошки, живущие на улице, обычно не нуждаются в стрижке когтей, так как они естественно стачиваются при активных играх и лазанье по деревьям. Однако у домашних питомцев, которые не имеют возможности стачивать когти на твёрдых поверхностях, могут возникать проблемы с этим процессом. Чтобы избежать дискомфорта или повреждения мебели, владельцам домашних кошек иногда приходится помогать своим питомцам, регулярно подстригая их когти.

Игра с кошкой
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Игра с кошкой

Когда пора стричь когти кошке

Вот четыре явных признака, которые помогут понять, что пришло время для стрижки:

  1. Царапины на поверхности. Если на полу, одеялах или других мягких поверхностях появляются следы от когтей, это сигнализирует о том, что когти стали слишком длинными.
  2. Наблюдаете за когтями в покое. Когда кошка отдыхает или лежит, и вы заметили, что её когти заметно торчат, это тоже является признаком того, что их нужно подстричь.
  3. Лёгкий стук когтей по полу. Если при движении кошки вы слышите стук когтей, это может означать, что когти стали слишком длинными и теперь задевают поверхность.
  4. Затруднённое вылизывание лап. Когда кошка испытывает трудности с тем, чтобы вылизать свои лапки, это также может указывать на необходимость стрижки когтей.

Важно помнить, что необходимость в стрижке когтей зависит от активности животного. Молодые и активные кошки часто стачивают когти самостоятельно, тогда как пожилым животным или менее подвижным питомцам может потребоваться помощь хозяев или профессионалов (грумеров или ветеринаров). Обычно стрижка требуется каждые 2-3 недели.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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