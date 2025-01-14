Как стать другом для собаки: советы кинолога

1:28 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Существует распространённое мнение, что если собака не полюбила человека с первого раза, это может свидетельствовать о его неблагоприятных намерениях. Однако, как отмечает глава Российской кинологической федерации, Владимир Голубев, это заблуждение.

Собаки выбирают себе хозяев с учётом нескольких факторов. Первым и наиболее важным является обоняние. Нос собаки способен улавливать запахи, которые человеку не заметны. В частности, собаки часто негативно реагируют на резкие запахи парфюмерии или алкоголя. Кроме того, животные не любят людей, которые проявляют чрезмерную эмоциональность, делают резкие движения или ведут себя непредсказуемо.

Для собак очень важно, чтобы действия человека были последовательными и предсказуемыми. Изменения в тоне голоса также могут повлиять на отношение собаки к человеку — она воспринимает даже незначительные изменения в интонации.

Кроме того, собаки обладают высокой чувствительностью к настроению людей. Они могут легко почувствовать страх, злость или беспокойство у своего потенциального хозяина. Поэтому, чтобы завоевать доверие собаки, важно быть спокойным и уверенным.

В конце концов, будет ли собака дружить с человеком, зависит от всех этих факторов, которые складываются в её восприятие и принятие.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



