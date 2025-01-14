Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зерновая смесь и секреты питания крыс: что важно знать
Клюква и бактерии: как ягода улучшает действие лекарств
Дизайн-приемы которые мы продолжаем использовать неправильно
Как правильно чистить антипригарные сковороды: гид для хозяйки
Рецепт щей, которые помогают худеть
Черешня для северных регионов: 10 сортов, которые порадуют урожаем
Стоматолог рассказал, можно ли заразиться кариесом через поцелуи и общую посуду
Самую дешёвую комнату в Москве оценили в 2,6 млн рублей
Шахназаров заявил, что три года СВО ничего не поменяли в русской культуре

Как стать другом для собаки: советы кинолога

1:28
Зоосфера

Существует распространённое мнение, что если собака не полюбила человека с первого раза, это может свидетельствовать о его неблагоприятных намерениях. Однако, как отмечает глава Российской кинологической федерации, Владимир Голубев, это заблуждение.

Собаки выбирают себе хозяев с учётом нескольких факторов. Первым и наиболее важным является обоняние. Нос собаки способен улавливать запахи, которые человеку не заметны. В частности, собаки часто негативно реагируют на резкие запахи парфюмерии или алкоголя. Кроме того, животные не любят людей, которые проявляют чрезмерную эмоциональность, делают резкие движения или ведут себя непредсказуемо.

Для собак очень важно, чтобы действия человека были последовательными и предсказуемыми. Изменения в тоне голоса также могут повлиять на отношение собаки к человеку — она воспринимает даже незначительные изменения в интонации.

Кроме того, собаки обладают высокой чувствительностью к настроению людей. Они могут легко почувствовать страх, злость или беспокойство у своего потенциального хозяина. Поэтому, чтобы завоевать доверие собаки, важно быть спокойным и уверенным.

В конце концов, будет ли собака дружить с человеком, зависит от всех этих факторов, которые складываются в её восприятие и принятие.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Сейчас читают
Красный, зелёный, синий: что означает цвет антифриза
Авто
Красный, зелёный, синий: что означает цвет антифриза Аудио 
Повышение пенсий с 1 февраля: что известно сейчас?
Правда ТВ
Повышение пенсий с 1 февраля: что известно сейчас? Аудио 
Что будет, если не платить за капитальный ремонт, и когда это возможно
Недвижимость
Что будет, если не платить за капитальный ремонт, и когда это возможно Аудио 
Популярное
Повышение пенсий с 1 февраля: что известно сейчас?

С 1 февраля 2025 года в России могут провести дополнительную индексацию пенсий, если уровень инфляции превысит прогнозы. Об этом сообщила Светлана Бессараб из комитета Госдумы по труду и социальной политике.

Повышение пенсий с 1 февраля: что известно сейчас?
Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью
Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью
Сергей Лазарев отправился отдыхать в страну своей мечты
Прилучный показал, какой праздник устроил сыну Тимофею в день его рождения
США резко обрывают академические связи с Китаем Игорь Буккер В Турции оценили последствия возможного теракта на газопроводе Турецкий поток Любовь Степушова Мы гибнем за металл, зато США в мире правят бал Сергей Лебедев
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине
Убираем пигментные пятна и улучшает текстуру кожи: секрет пилинга
Капустные драники по-моравски: вкусный рецепт из Чехии
Капустные драники по-моравски: вкусный рецепт из Чехии
Последние материалы
Клюква и бактерии: как ягода улучшает действие лекарств
Дизайн-приемы которые мы продолжаем использовать неправильно
Как правильно чистить антипригарные сковороды: гид для хозяйки
Рецепт щей, которые помогают худеть
Черешня для северных регионов: 10 сортов, которые порадуют урожаем
Стоматолог рассказал, можно ли заразиться кариесом через поцелуи и общую посуду
Самую дешёвую комнату в Москве оценили в 2,6 млн рублей
Шахназаров заявил, что три года СВО ничего не поменяли в русской культуре
7000 шагов в день помогут похудеть и уменьшат уже имеющуюся депрессию: как нужно ходить?
Певица Валерия поздравила с днём рождения жену сына Лиану
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.