Как кошки запоминают слова и команды

1:50 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки, несмотря на свою репутацию независимых и скрытных животных, способны на удивительное обучение и могут запоминать определённые слова и ассоциации. Хотя речь не идёт о полном освоении языка, кошки могут связывать звуки с действиями, предметами и командами.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кошка и хозяйка

Ассоциативное обучение является основой кошачьего "словарного запаса"

Например, если вы регулярно говорите слово "есть" во время кормления, ваша кошка начнёт ассоциировать это слово с едой. Повторение и последовательность — ключевые моменты для закрепления таких ассоциаций.

Какие же слова могут выучить кошки? Прежде всего, это те, которые имеют для них практическое или эмоциональное значение, такие как их имя, "кушать", "гулять", "играть", "нельзя". Кошки также могут распознавать интонацию, с которой произносятся слова — доброжелательный тон воспринимается иначе, чем строгий.

Каждая кошка уникальна

Некоторые более любознательны и готовы к обучению, в то время как другие менее мотивированы. Важно подходить к обучению с терпением и не ожидать от кошки невозможного.

Методы обучения должны включать позитивное подкрепление — поощрение за правильные реакции лаской, лакомствами или игрой. Наказания следует избегать, чтобы не вызвать стресс у животного. Кошки лучше воспринимают короткие и чёткие команды, произнесённые последовательно.

Кроме слов, кошки могут реагировать на звуки, жесты и мимику. Например, звук открывающейся банки с кормом или шелест пакетика с лакомствами вызывает мгновенную реакцию. Наблюдая за кошкой, можно лучше понять её потребности и желания.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



