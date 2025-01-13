Почему нельзя мыть домашних животных средствами для мытья посуды

1:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Существует миф, что для мытья домашних животных можно использовать средства для мытья посуды. Это заблуждение оказалось настолько популярным, что многие владельцы питомцев считали, что такая процедура безопасна и безвредна для кошек и собак. Однако это не так.

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Откуда взялось это убеждение

Возможно, оно связано с тем, что средства для мытья посуды используются спасателями в экстренных ситуациях, например, при удалении нефти с кожи тюленей или перьев птиц. Но важно понимать, что-то, что безопасно в таких случаях, совершенно неприемлемо для домашних животных.

Использование моющего средства для посуды может сильно пересушить кожу питомца, что приведёт к дискомфорту и повреждениям. Кроме того, химические вещества, содержащиеся в таких средствах, могут нанести серьёзный вред здоровью животного.

Эксперты настоятельно рекомендуют использовать только специализированные шампуни для домашних животных. В случае крайней необходимости можно использовать мыло для посуды, но делать это нужно очень осторожно и в минимальных количествах. Если вы все же решите использовать это средство, обязательно тщательно смойте его с кожи питомца в течение не менее десяти минут.

Уточнения

Нефть - природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.

