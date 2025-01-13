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Почему нельзя мыть домашних животных средствами для мытья посуды

1:20
Зоосфера

Существует миф, что для мытья домашних животных можно использовать средства для мытья посуды. Это заблуждение оказалось настолько популярным, что многие владельцы питомцев считали, что такая процедура безопасна и безвредна для кошек и собак. Однако это не так.

Купание кошки
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Купание кошки

Откуда взялось это убеждение

Возможно, оно связано с тем, что средства для мытья посуды используются спасателями в экстренных ситуациях, например, при удалении нефти с кожи тюленей или перьев птиц. Но важно понимать, что-то, что безопасно в таких случаях, совершенно неприемлемо для домашних животных.

Использование моющего средства для посуды может сильно пересушить кожу питомца, что приведёт к дискомфорту и повреждениям. Кроме того, химические вещества, содержащиеся в таких средствах, могут нанести серьёзный вред здоровью животного.

Эксперты настоятельно рекомендуют использовать только специализированные шампуни для домашних животных. В случае крайней необходимости можно использовать мыло для посуды, но делать это нужно очень осторожно и в минимальных количествах. Если вы все же решите использовать это средство, обязательно тщательно смойте его с кожи питомца в течение не менее десяти минут.

Уточнения

Нефть - природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.

Автор Дмитрий Тезнев
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