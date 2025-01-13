Самый стремительный хищник на планете и его борьба за выживание

1:14 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Хотя гепарды славятся своей способностью развивать скорость до 120 км/ч на земле, титул самого стремительного хищника на планете принадлежит сапсану. Этот сокол может достичь ошеломляющих 300 км/ч при пикировании, что делает его невероятно эффективным охотником на других птиц.

Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сапсан

Сапсаны обитают на всех континентах, за исключением Антарктиды, и их английское название происходит от латинского слова peregrinator, что означает "путешественник". Несмотря на их широкое распространение, в середине XX века сапсаны пережили значительное сокращение численности из-за использования пестицидов, таких как ДДТ, которые приводили к истончению яичной скорлупы и снижению воспроизводства.

С усилиями по охране, включая запрет на использование ДДТ, популяции сапсанов начали восстанавливаться. Однако, согласно недавним исследованиям, в некоторых регионах численность сапсанов снова снизилась на 50%. Причинами этого являются возобновление использования токсичных пестицидов, влияние птичьего гриппа и другие экологические угрозы.

Уточнения

Сапса́н — хищная птица из семейства соколиных, распространённая на всех континентах, кроме Антарктиды.

