Чем занимаются кошки, пока хозяина нет дома? Они не только спят

Кошки любят компанию людей и лучше всего чувствуют себя при активном взаимодействии со своими хозяевами. Когда вы уходите из дома, кошка, несмотря на присутствие других животных, может грустить без вас.
Как долго ваш питомец может оставаться один, зависит от его характера. Более общительным и ласковым животным сложнее переносить даже непродолжительную разлуку с людьми. Хорошо, если в доме будет не менее двух животных. Таким образом, они все равно будут менее одиноки без вас.
Оставшись в покое, кошки уделяют повышенное внимание предметам, к которым их хозяева обычно запрещают прикасаться. Это происходит потому, что вашему питомцу становится скучно в одиночестве.
Полки с журналами и косметикой, книги, компакт-диски — скорее всего, ваш питомец будет активно обнюхивать и исследовать, как только вы отойдете от порога. Для кошек это разновидность игры — они вступают в игру в ваше отсутствие.
Кошки любят забираться высоко и ронять предметы и смотреть, как они падают вниз. Поэтому важно прятать хрупкие вещи в доме и покупать различные интересные игрушки для своего питомца. Игрушки, в которых можно спрятать лакомства, чрезвычайно полезны для животных. Это расслабляет кошек и положительно сказывается на развитии интеллекта.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
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