Чем занимаются кошки, пока хозяина нет дома? Они не только спят

1:29 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Что делают кошки, когда никого нет дома

Кошки любят компанию людей и лучше всего чувствуют себя при активном взаимодействии со своими хозяевами. Когда вы уходите из дома, кошка, несмотря на присутствие других животных, может грустить без вас.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кот на подоконнике

Как долго ваш питомец может оставаться один, зависит от его характера. Более общительным и ласковым животным сложнее переносить даже непродолжительную разлуку с людьми. Хорошо, если в доме будет не менее двух животных. Таким образом, они все равно будут менее одиноки без вас.

Оставшись в покое, кошки уделяют повышенное внимание предметам, к которым их хозяева обычно запрещают прикасаться. Это происходит потому, что вашему питомцу становится скучно в одиночестве.

Полки с журналами и косметикой, книги, компакт-диски — скорее всего, ваш питомец будет активно обнюхивать и исследовать, как только вы отойдете от порога. Для кошек это разновидность игры — они вступают в игру в ваше отсутствие.

Кошки любят забираться высоко и ронять предметы и смотреть, как они падают вниз. Поэтому важно прятать хрупкие вещи в доме и покупать различные интересные игрушки для своего питомца. Игрушки, в которых можно спрятать лакомства, чрезвычайно полезны для животных. Это расслабляет кошек и положительно сказывается на развитии интеллекта.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».



