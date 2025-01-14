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Почему кошка любит спать рядом со своим хозяином? Интересные объяснения

1:07
Зоосфера

Почему кошка хочет спать в вашей кровати

Таким образом кошки стремятся к физическому теплу и защите, которые необходимы им для самосохранения. В хозяине они чувствуют защиту, надежный тыл, который будет бережно охранять их беззаботный сон и отдых.

Спящий кот
Фото: commons.wikimedia.org by Roo72, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Спящий кот

Кроме того, одной из причин, почему кошка спит на своем хозяине, является ваш запах. Именно аромат нашего тела создает необходимое чувство защищенности и оказывает успокаивающее действие на животное.

Желание быть ближе к человеку может проявляться как часть индивидуального поведения животного и привязанности к вам. Многие кошки наслаждаются физическим контактом и вниманием со стороны своего хозяина. Кроме того, рядом с хозяином легче оценить ситуацию и отреагировать на нее. Вот почему кошки любят спать у ног людей.

Кошек также привлекают звуки сердцебиения человека, а также движение его живота при дыхании. Это успокаивает кошку и дает ей ощущение покоя и безопасности.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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