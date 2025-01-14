Как отучить кошку залезать на стол? Действенный метод, который удивит вас своей простотой

1:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Как можно отучить кошку залезть на стол

Отучить кошку от привычки лазать по поверхности стола можно с помощью воздушных шаров. Их нужно лопать каждый раз, когда кошка забирается на стол. Громкий звук отпугнет животное. Правда, делать это следует максимально незаметно, иначе кошка догадается о причине такого шума и залезет на стол в ваше отсутствие.

Фото: flickr.com by Takashi(aes256), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Коты

Кошки не любят много запахов. Среди запахов, отпугивающих кошек, выделяются специи и травы. Это в первую очередь корица, гвоздика, розмарин, имбирь, а также горчица и черный перец. Мелко измельченные специи можно насыпать в тканевые мешочки и повесить там, где вы хотите отпугнуть кошку.

Также можно отпугнуть питомца ароматом цитрусовых. Чтобы кошка испугалась, можно разложить фольгу на поверхности стола. Питомец вряд ли решится снова забраться на мебель после своего сильного испуга.

Неприятные запахи или текстуры могут быть эффективными для того, чтобы держать кошек подальше от мест, где им не место в доме.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».



