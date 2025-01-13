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Редкий окрас Тиры: как природа создаёт уникальных животных

Зоосфера

Природа всегда находит способ удивить нас. В дикой природе можно встретить множество удивительных аномалий, каждая из которых по-своему уникальна.

Тира, зебра из Масаи Мара
Фото: en.wikipedia.org
Тира, зебра из Масаи Мара

Одной из таких редкостей стала зебра по имени Тира, обитающая в кенийском заповеднике Масаи-Мара. Её необычная внешность — это результат редкого заболевания, известного как псевдомеланизм.

Уникальный окрас Тиры

В отличие от привычного сочетания белых и чёрных полос, тело Тиры покрыто тёмным мехом с белыми пятнами, напоминающими горошек.

Такое явление впервые было зафиксировано в Масаи-Мара около пяти лет назад, когда фотограф Фрэнк Лью случайно наткнулся на недельного жеребёнка.

Гид, сопровождавший Лью, назвал зебру своим именем — Тира. Этот редкий окрас мгновенно привлёк внимание туристов и фотографов, стремившихся увидеть необычное животное.

Причины необычной окраски

По мнению специалистов, псевдомеланизм — результат генетической мутации, которая влияет на выработку меланина, пигмента, окрашивающего кожу и шерсть.

У обычных зебр меланин распределён только в чёрных полосах, тогда как у Тиры он вырабатывается хаотично. В результате её мех стал преимущественно тёмным, нарушив привычный рисунок полос.

Жизнь в стаде и возможные риски

Часто животные с аномальной внешностью подвергаются риску быть изолированными от стада. Однако у зебр, в том числе у Тиры, наблюдается иной сценарий: особи с нестандартной окраской принимаются в стадо и продолжают жить в его рамках.

Это позволяет им получать защиту от хищников. Тем не менее, нестандартный окрас может увеличивать риск быть замеченным хищником, что ставит таких зебр в уязвимое положение.

Влияние на здоровье

Ещё одна потенциальная опасность — восприимчивость к укусам насекомых, таких как мухи, являющиеся переносчиками опасных болезней.

Установлено, что полосатый окрас зебр служит своеобразной защитой от мух. У Тиры, из-за нарушения рисунка полос, такой защиты может не быть, что увеличивает риск заражения.

Наблюдения за Тирой

Последний раз Тиру видели в августе 2021 года. Возможно, она погибла, но не исключено, что животное до сих пор живо и скрывается в труднодоступных районах парка.

Примечательно, что зебры с подобным окрасом чаще всего остаются жеребятами, редко доживая до взрослого возраста.

Тира стала символом удивительной способности природы к разнообразию. Её история — напоминание о том, насколько сложна и хрупка экосистема, где каждая особь играет свою роль, несмотря на внешние отличия.

Уточнения

Зе́бры (лат. Hippotigris) — подрод рода лошади, включающий виды бурчеллова зебра (Equus quagga), зебра Греви (Equus grevyi) и горная зебра (Equus zebra). Гибридные формы между зебрами и домашними лошадьми называют зеброидами, между зебрами и ослами — зебрулами. Зебры живут маленькими группами, состоящими из самок с детёнышами и одного жеребца.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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