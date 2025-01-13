Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Таиланде легализуют казино с целью привлечения туристов
5 упражнений, которые помогут сделать плечи шире: секреты быстрой трансформации
Ретийский путь — прекрасное место, чтобы проверить свои физические возможности
Нет тела — нет дела: бывший украинский военный рассказал о об отношении Киева к погибшим
Выражают озабоченность: на Западе обратили внимание на удар ВСУ по России
Россия и Афганистан укрепляют экономические связи через поставки муки и энергоресурсов
Тушат не тот пожар: Россия посоветовала Германии помочь США, а не ВСУ
Обычная чашка кофе может увеличить продолжительность жизни — узнайте как
Условный сигнал: в Словакии рассказали о визите российской делегации

Тигры в степях Казахстана: жизнь после карантина

2:32
Зоосфера

Могут ли тигры вновь стать частью экосистемы, где они исчезли много лет назад? В Казахстане уверены, что да.

Тигр
Фото: freepik.com by vladimircech, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тигр

Реинтродукция этих редких хищников в Иле-Балхашском природном резервате стала значимым событием для сохранения биоразнообразия и восстановления природного баланса.

Жизнь тигров в новом доме

После окончания ветеринарного карантина тигры получили доступ к просторным вольерам, каждый из которых занимает более 0,5 гектара.

Такое пространство позволяет животным свободно перемещаться, исследовать территорию и реализовывать природные инстинкты.

"Тигры быстро освоились, демонстрируя охотничьи навыки. Уже были замечены случаи успешной охоты на местных птиц, таких как сороки и вороны,” — рассказывают специалисты.

Адаптация к зимним условиям

С наступлением холодов рацион тигров изменился: теперь они получают больше мяса, чтобы поддерживать активность и здоровье.

При этом у животных остаётся один разгрузочный день в неделю — это помогает сохранить их естественные биологические ритмы. Такой метод успешно используется в зоопарках и заповедниках по всему миру.

Камеры фиксируют уникальные моменты

Каждый шаг тигров в резервате находится под наблюдением. Камеры видеонаблюдения фиксируют поведение животных, их взаимодействие друг с другом и окружающей средой.

Это позволяет учёным анализировать процесс адаптации и своевременно корректировать условия содержания. Недавно были получены редкие кадры первой зимовки тигров в резервате — они показывают, как комфортно животные чувствуют себя в новой среде.

Экологическое значение проекта

Возвращение тигров в природную среду — это не только восстановление численности исчезнувшего вида, но и важный шаг для укрепления экосистемы.

Эти хищники играют ключевую роль, регулируя численность других животных и поддерживая природный баланс. Проект также привлекает внимание общества к вопросам охраны природы, вдохновляя на бережное отношение к окружающему миру.

Иле-Балхашский резерват уже стал примером того, как человек может гармонично сосуществовать с дикой природой. Первая зимовка тигров здесь — доказательство, что восстановление исчезнувших видов возможно, если подойти к этому с умом и ответственностью.

Уточнения

Тигр (лат. Panthera tigris) — хищное млекопитающее семейства кошачьих, один из пяти видов рода пантер, принадлежащего к подсемейству больших кошек. Слово "тигр" происходит от др.-греч. τίγρις, которое, в свою очередь, восходит к др.-перс. *tigri от корня "*taig" со значением "острый; быстрый".

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Дочь Игоря Николаева в карикатуре на отца рассказала о его требованиях
Шоу-бизнес
Дочь Игоря Николаева в карикатуре на отца рассказала о его требованиях Аудио 
5 растений, которые нельзя подкармливать золой
Садоводство, цветоводство
5 растений, которые нельзя подкармливать золой Аудио 
Научные объяснения: почему долгожители не являются примерами для подражания
Здоровье
Научные объяснения: почему долгожители не являются примерами для подражания Аудио 
Популярное
С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации

В России с 1 февраля 2025 года возможна дополнительная индексация пенсий в случае, если уровень инфляции превысит прогнозируемые показатели.

С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации
Научные объяснения: почему долгожители не являются примерами для подражания
Научные объяснения: почему долгожители не являются примерами для подражания
Что не любит морковь? Ошибки, из-за которых можно потерять урожай
На сколько подешевеет недвижимость в России? Ожидаемые изменения на рынке
Шаги к счастью: как физическая активность снижает риск депрессии Игорь Буккер В Днепропетровской области растёт паника в связи с приближением ВС РФ к её границам Любовь Степушова Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин
Живая изгородь своими руками: три идеальных растения для дачи
Аккумулятор перестал держать заряд: узнайте, что делать
Лучшие сорта томатов для 2025 года: топ-5 для вашего сада»
Лучшие сорта томатов для 2025 года: топ-5 для вашего сада»
Последние материалы
Россияне стали чаще ездить на отдых в страны Европы
Предатели не подтвердили — перебежчики из КНДР опровергли заявления о солдатах Северной Кореи на СВО
Что может испортить вашу улыбку: 10 привычек, от которых нужно отказаться рази здоровья зубов
Самолет не долетит — на Западе рассуждают о военных перспективах поглощения Гренландии
Число турпоездок россиян за рубеж в новогодние праздники выросло на 10-15%
5 эфирных масел, которые избавляют от морщин на лице
Неоколониализм поднимает голову — в России отреагировали на возможный контингент на Украине
Как не переедать в течение дня
Астроном рассказал, какое влияние на Землю оказывают дыры на Солнце
Галактический союз: ночной небосвод в ожидании парада планет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.