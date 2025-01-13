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Почему кошка лежит на животе хозяина? Вот что это значит

1:01
Зоосфера

Почему кошки любят лежать на животе человека

Когда кошка ложится на живот человека, животное выражает свою любовь и привязанность. Это способ показать своему хозяину любовь и доверие. Это означает, что ваш питомец чувствует себя в безопасности рядом с вами. Как правило, такое поведение характерно для тех кошек, которые выросли с людьми и проявляют привязанность.

Кот
Фото: catza.net by Heikki Siltala, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кот

Кроме того, животное может лежать на животе, так как это удобно. Кошки предпочитают теплые и удобные места для сна. Иногда кошки ложатся на живот, когда испытывают боль, что облегчает боль.

Специалисты по животным уверены, что основная причина, по которой кошка лежит на животе или груди человека, заключается в том, что животное успокаивает дыхание хозяина и звуки сердцебиения.

Поэтому вы можете быть уверены, что кошка полностью доверяет вам и хочет проводить с вами как можно больше времени.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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