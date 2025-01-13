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Восторженная любовь милого щенка питбуля к ветеринару удивила интернет

1:17
Зоосфера

Быть заботливым владельцем домашнего животного подразумевает необходимость регулярных визитов к ветеринару. Эти посещения важны для осмотров, вакцинации, а также в случае заболеваний или травм питомцев.

Глаз собаки
Фото: flickr.com by Гигантвермин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Глаз собаки

Недавно в социальных сетях было опубликовано невероятно трогательное видео, демонстрирующее взаимодействие щенка породы пибл и его ветеринара, которое поразило многих пользователей.

4 января 2025 года ветеринар доктор Томас Гамильтон, популярный в Интернете, поделился на своих страницах милым видео о визите нового пациента — щенка пибла.

Видео привлекает внимание по многим причинам, но особенно радует искренней любовью, которая ощущается между ветеринаром и щенком, обогащая наш день положительными эмоциями.

Если ваш питомец испытывает страх перед визитом к ветеринару, Американский клуб собаководства советует организовать развлекательные поездки в клинику, чтобы помочь ему адаптироваться к этому процессу. Кроме того, ознакомление щенка с поездками в автомобиле тоже может стать замечательной идеей, так что старайтесь делать это частью его повседневной рутины, помимо обычных осмотров.

Уточнения

Вакцина́ция — комплекс мероприятий, направленных на введение в организм антиген-специфичных компонентов (в составе вакцин и анатоксинов) с целью формирования активного защитного иммунитета против определённого инфекционного агента или вырабатываемых ими экзотоксинов, реже для лечения некоторых заболеваний.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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