Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простые методы отпугивания муравьев, которые работают
Русские дома в Африке двигают региональную повестку
Что происходит со шпинатом при жарке: эксперименты учёных
Объем выдачи ипотеки в России в 2024 году снизился на 39 %
Россия готовится отказаться от ЕГЭ: что ждет школьников?
Восторженная любовь милого щенка питбуля к ветеринару удивила интернет
Соцопрос туристов: россияне летом выберут Крым, Сочи и Геленджик
Редкое и удивительное: две синицы живут в одном гнезде, чтобы пережить зиму
Диетическая паста: как правильно готовить макароны

Морских свиней заметили в одной из европейских рек

1:15
Зоосфера

Китообразные, которые обычно встречаются в морских водах, начинают все чаще появляться в реке Эльба. Более того, Эльба не единственная европейская река, в которой наблюдается распространение этих удивительных животных.

Кавитация от падения капель воды
Фото: Wikimedia Commons by JJ Harrison, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кавитация от падения капель воды

Весной 2024 года исследователи из Федерального института гидрологии (BfG) и Управления водных путей и навигации (WSV) зафиксировали заметный рост популяции морских свиней в реках Эльба и Везер. В реке Эмжи (Эмс) эти животные впервые встретились выше плотины, что доказывает их умение преодолевать сложные преграды на пути.

Морская свинья (Phocoena phocoena) является единственным представителем китообразных, который обитает постоянно в европейских морях. Обычно эти животные предпочитают мелкие прибрежные зоны, но весной их можно увидеть в устьях рек, таких как Эльба, Везера и Эмжа. Ученые предполагают, что их миграция связана с активностью голавля — небольшой рыбы, которая весной поднимается вверх по реке на нерест. Морские свиньи, которые охотятся на эту рыбу, проникают дальше вглубь континента в поисках пищи.

Уточнения

Обыкновенная морская свинья (лат. Phocoena phocoena) — животное семейства морские свиньи (Phocoenidae).Средняя длина тела 160 см у самок и 145 у самцов, средняя масса 50—60 кг. Окраска верхней половины тела тёмно-серая, но не чёрная, бока светлее, брюхо светло-серое или белое. Количество зубов — от 16 до 30 в верхнем и от 17 до 25 в нижнем ряду.
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Эксперт объяснил, почему оставлять ключ в двери на ночь — необходимая мера
Недвижимость
Эксперт объяснил, почему оставлять ключ в двери на ночь — необходимая мера Аудио 
Научные объяснения: почему долгожители не являются примерами для подражания
Здоровье
Научные объяснения: почему долгожители не являются примерами для подражания Аудио 
Кинокритик Голубчиков объяснил, почему Юра Борисов популярен за рубежом
Шоу-бизнес
Кинокритик Голубчиков объяснил, почему Юра Борисов популярен за рубежом Аудио 
Популярное
С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации

В России с 1 февраля 2025 года возможна дополнительная индексация пенсий в случае, если уровень инфляции превысит прогнозируемые показатели.

С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации
Научные объяснения: почему долгожители не являются примерами для подражания
Научные объяснения: почему долгожители не являются примерами для подражания
Что не любит морковь? Ошибки, из-за которых можно потерять урожай
На сколько подешевеет недвижимость в России? Ожидаемые изменения на рынке
Секрет древней гробницы: останки мальчика вместо сестры Клеопатры Игорь Буккер Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин Что сжигают демократы в подвалах фешенебельных домов Лос-Анджелеса Любовь Степушова
Живая изгородь своими руками: три идеальных растения для дачи
Лучшие сорта томатов для 2025 года: топ-5 для вашего сада»
Аккумулятор перестал держать заряд: узнайте, что делать
Аккумулятор перестал держать заряд: узнайте, что делать
Последние материалы
Секрет древней гробницы: останки мальчика вместо сестры Клеопатры
Редкое и удивительное: две синицы живут в одном гнезде, чтобы пережить зиму
Диетическая паста: как правильно готовить макароны
Убираем пигментные пятна и улучшает текстуру кожи: секрет пилинга
Морских свиней заметили в одной из европейских рек
Простые способы избавиться от запотевания стёкол в машине
Не выбрасывайте ёлку: креативные способы использования
Рассказываем, как вырастить томаты весом 1 кг и больше
Хабиб Нурмагомедов рассказал о конфликте с бортпроводницей
Туристы без снаряжения: спасатели в Крконошах бьют тревогу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.