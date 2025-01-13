Морских свиней заметили в одной из европейских рек

Китообразные, которые обычно встречаются в морских водах, начинают все чаще появляться в реке Эльба. Более того, Эльба не единственная европейская река, в которой наблюдается распространение этих удивительных животных.
Весной 2024 года исследователи из Федерального института гидрологии (BfG) и Управления водных путей и навигации (WSV) зафиксировали заметный рост популяции морских свиней в реках Эльба и Везер. В реке Эмжи (Эмс) эти животные впервые встретились выше плотины, что доказывает их умение преодолевать сложные преграды на пути.
Морская свинья (Phocoena phocoena) является единственным представителем китообразных, который обитает постоянно в европейских морях. Обычно эти животные предпочитают мелкие прибрежные зоны, но весной их можно увидеть в устьях рек, таких как Эльба, Везера и Эмжа. Ученые предполагают, что их миграция связана с активностью голавля — небольшой рыбы, которая весной поднимается вверх по реке на нерест. Морские свиньи, которые охотятся на эту рыбу, проникают дальше вглубь континента в поисках пищи.
Обыкновенная морская свинья (лат. Phocoena phocoena) — животное семейства морские свиньи (Phocoenidae).Средняя длина тела 160 см у самок и 145 у самцов, средняя масса 50—60 кг. Окраска верхней половины тела тёмно-серая, но не чёрная, бока светлее, брюхо светло-серое или белое. Количество зубов — от 16 до 30 в верхнем и от 17 до 25 в нижнем ряду.
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